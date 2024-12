James Rodríguez: el raro encanto del DT de Rayo Vallecano con él, pese a no darle minutos

Para Rayo Vallecano se viene un partido de la Copa del Rey en el que visitará a Unionistas, de la tercera división del fútbol español, y que se encuentra programado para este miércoles 4 de diciembre en la ciudad de Salamanca. Y como es costumbre, el tema de James Rodríguez y su nula continuidad volvió a aparecer en la ruede de prensa previa a tal compromiso.

Ahí, el entrenador Íñigo Pérez tuvo que encarar un par de interrogantes de los periodistas sobre la actualidad del colombiano, que lleva cinco partidos seguidos estando en la banca de suplentes; pero sin sumar minutos, ni aparecer en los terrenos de juego.

"Estoy encantado con James, pero tengo una plantilla extensa e intento gestionarlo de la mejor forma, para el mejor rendimiento del equipo", contestó el entrenador español cuando le indagaron por el colombiano.

Pérez, fiel a lo que ha sido su costumbre, se mostró diplomático al ciento por ciento y le tiró un elogio al número '10', aunque no le ha entregado oportunidades de actuar y encontrar una continuidad importante.

Publicidad

"James no viajó a Palencia (en el partido anterior de Copa frente a Villamuriel), pero ahora está en condiciones y mañana estará con nosotros", agregó el timonel del Rayo Vallecano, con respecto a la presencia del nacido en Cúcuta y de 33 años para el duelo que sigue en el calendario.

Ante otra pregunta de un periodista con relación al exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich, Íñigo Pérez evitó hablar solamente de un futbolista de su plantilla. Así comentó que "en lo personal no me gusta individualizar en cada jugador en rueda de prensa. Cuando tomo decisiones me guío por la preparación del partido, por la forma de detectar los cambios".

James Rodríguez en acción de juego con el Rayo Vallecano. Octavio Passos/Getty Images

Publicidad

Hay que recordar que Rayo Vallecano viene en descenso en su rendimiento y en la actualidad, tras catorce jornadas del fútbol español, ocupa la casilla 13 con 16 puntos, de 42 posibles. Esto, a toda luces traduce un rendimiento nada óptimo.

¿Qué va a pasar con James Rodríguez?

De James Rodríguez se viene diciendo con insistencia en la prensa que en el mes de enero se marcharía de Rayo Vallecano, para buscar nuevos horizontes. Y así se ha mencionado una posibilidad de irse a Inter Miami, don juega Lionel Messi en la MLS. Otros rumores se han dado, pero no existen certezas o voces de las fuentes implicadas en los supuestos intereses de clubes europeos y de Sudamérica.