En México se atreven a dar veredicto para James Rodríguez y León en Mundial de Clubes

La expulsión de León del Mundial de Clubes trae noticias y opiniones a diario desde México, pero al parecer la esperanza sigue más que vigente para el equipo en el que juega James Rodríguez , a la espera de lo que determine el TAS, el organismo encargado de dar el veredicto final para la participación o no del club de Guanajuato en el certamen internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos.

Por esa razón, en un programa de ‘Caliente TV’, los panelistas dieron sus puntos de vista de lo que está sucediendo y de paso dieron a conocer la información que tienen.

Uno de ellos contó que la fecha clave de este caso de Multipropiedad en el que está envuelto el León y Pachuca, será el “23 de abril, que es la audiencia que va a tener León, si ahí el TAS dice no va, pues no va y ya, ya no van a poder apelar otra vez”.

De la misma manera, señaló que en dicha citación estarán “Alajuelense contra León y Pachuca, León se está colgando de esa situación porque es la audiencia en la que Alajuelense va a demostrar que Pachuca y León viven en la Multipropiedad y León y Pachuca van a decir o tratar de enseñar que no es cierto”.

León y su posible regreso al Mundial de Clubes de la FIFA 2025

Pero de inmediato, otro de los panelistas del programa decidió dar la luz de esperanza a los hinchas, jugadores y cuerpo técnico de los ‘esmeralda’, partiendo desde el tema que se ganaron su cupo ganando la Concachampions, y no por temas dirigenciales o demás.

“Yo lo que averigüé con gente cercana, me la tengo que jugar y no me considero periodista, lo he dicho muchas veces, es que el que va a ir es León, el TAS va a resolver a favor de ellos, eso es lo que sé, le va a regresar su lugar, va a ir. El TAS es el que me parece de lo que he averiguado que le va a decir a León que va. La otra es que FIFA tendrá que plantear diferente todo ese tema del torneo”, destacó en su intervención.

Así las cosas, el tema del León y el Mundial de Clubes sigue teniendo en vilo a todos en las huestes del cuadro de Guanajuato y sumado a eso ya estarían “armando su defensa” para recuperar su lugar en el torneo que se jugará en Estados Unidos.

James Rodríguez con León - Foto: Getty Images

“El Club León está en el armado de su defensa con la documentación que le mandó FIFA desde la semana pasada, revisando cada detalle para entregar la mejor defensa ante el TAS y buscar que la decisión sea la esperada por el equipo felino”, explicó este jueves el periodista Paco Montes, quien cubre el día a día de los ‘panzas’.

La postura de Gianni Infantino, presidente de la FIFA sobre el caso de León

El máximo dirigente del fútbol mundial decidió romper su silencio sobre el tema el pasado martes, donde en una entrevista con 'LA Times' se refirió a lo que está pasando con el club mexicano, dejando todo en manos del TAS, pero de igual manera dando una fecha tentativa para conocer si los 'esmeralda' irán al Mundial de Clubes o si ingresará otro club.

"Es una decisión del comité de apelación de la FIFA que según los reglamentos se ha tomado esa decisión, ahora el caso seguramente va a proceder al tribunal arbitral del deporte, que tomara sus dictamen también en tiempos muy rápidos porque tenemos que seguir. Pero todo se debe decir en las próximas semanas para tener la seguridad de los 32 equipos, porque ahorita tenemos 31. Veremos las fechas del Tribunal arbitral del deporte en las cuales no tenemos poder de decisión, pero en mi opinión al final de abril o principios de mayo se debería tomar una decisión final", aseguró Gianni Infantino.