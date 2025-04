James Rodríguez y su ambiente en León; "afectados por un duro choque", se confesaron

En León ya son tres fechas en las que van derrotas consecutivas, en especial con el colero del campeonato, algo que afectó al parecer a James Rodríguez y compañía en el plantel profesional del equipo de Guanajuato.

A eso se le suma el tema de la expulsión del Mundial de Clubes de la FIFA, donde el cuadro mexicano tenía un cupo y ya hasta rivales, pero tras una denuncia del Alajuelense, de Costa Rica, argumentando la Multipropiedad que tienen con el Pachuca, también participante en el certamen internacional, el cuadro ‘esmeralda’ fue el afectado.

Por eso, en León no son buenos días los que pasan actualmente, incluido James Rodríguez, quien ha visto como ese tema internacional, sumado a las derrotas en la Liga MX, han generado mucho ruido.

Así está James Rodríguez y sus compañeros del León por la expulsión del Mundial de Clubes

El encargado de ‘romper el silencio’ y contar cómo está la interna del cuadro mexicano fue Jhonder Cádiz, quien es otra de las figuras del plantel y decidió sin problema filtrar las emociones del equipo.

“Eso nos ha afectado los recientes partidos, no hemos estado mentalmente al cien por ciento, sea por la razón que sea, obviamente es un trabajo que nos queda a nosotros individualmente y luego colectivamente, pero sí pienso que mentalmente nos ha afectado mucho el tema del Mundial de Clubes, fue un choque grande, no lo esperábamos. León se ganó esto por la puerta grande y no queremos que eso nos baje el ánimo porque estamos luchando por cosas importante, pero sí es un tema delicado, estábamos contentos por participa”, confesó de entrada.

James Rodríguez con Club León en uno de los partidos por Liga MX. Foto: Getty

Por la misma línea detalló que esa expulsión del certamen internacional “crea dudas, aunque nadie lo acepte y venga acá a decir que le mata la cabeza, es un tema de conversación concurrente, y pues ojalá León pueda estar en el Mundial de Clubes”.

Y para finalizar, Jhonder Cádiz también explicó lo que les viene pasando en la Liga MX, con las recientes derrotas a manos de Santos Laguna, Necaxa y Pumas Unam.

“Yo pienso se debe mucho a no dudar en nuestras capacidad, en nosotros mismos, que teníamos en las primeras fechas, que sabíamos que en cualquier momento íbamos a hacer gol en cualquier jugada y aunque estuviésemos perdiendo el equipo no bajaba la cabeza”, cerró el delantero venezolano, uno de los que mas se ha beneficiado con la presencia del colombiano James Rodríguez, quien con sus asistencias lo ha puesto a hacer varios goles.

Acá todas las declaraciones de Jhonder Cádiz a la prensa mexicana:

En @clubleonfc , Jhonder Cádiz, reconoce que hay afectaciones deportivas, por el golpe anímico que han recibido de @fifacom_es por la decisión de excluirlos del @FIFACWC , pero trabajan en superar el mal momento pic.twitter.com/5AbwI62Gj4 — Paco Montes (@PacoMontesLA) April 2, 2025