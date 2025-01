Estos son los partidos para James Rodríguez en León de México: Liga MX y Mundial de Clubes

James Rodríguez llegó a León de México con la necesidad de tener minutos, ya que venía de ser borrado en el Rayo Vallecano de España y en diferentes equipos por los que ha pasado.

Es por ello que el ‘cafetero’ no podrá contar con mucho tiempo de adaptación si se tiene en cuenta que la temporada para su escuadra arranca el sábado 18 de enero con la primera fecha de la Liga MX, en que el rival será Atlas de Guadalajara, en condición de visitante, y de ahí en adelante los partidos no darán respiro.

El torneo mexicano tendrá acumulación de jornadas y poco descanso entre cada presentación porque se debe terminar rápido para darles espacio de preparación a los elencos de ese país que afrontarán el Mundial de Clubes entre junio y julio.

Es el caso de León, que luego de la competencia local se enfocará en la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, que aparece como su principal objetivo de 2025 y certamen en el que los ‘esmeraldas’ tendrán que enfrentar al Chelsea de Inglaterra, Tunis de Túnez y Flamengo de Brasil.

Posteriormente, el equipo del mediocampista zurdo se deberá alistar para más compromisos de Concacaf y los campeonatos de México.

Es por ello que el ‘10’ estará bajo alta exigencia y se espera que pueda estar a la altura de las circunstancias, ya que son frecuentes sus bajas por lesión.

Calendario de partidos de James Rodríguez con León en México

A continuación, los enfrentamientos que deberá asumir el futbolista cucuteño con su nuevo elenco en la primera mitad de 2025 tanto en la liga mexicana, sin contar las etapas finales, como en el Mundial:

Liga MX

⦁ Enero 18: Atlas vs. León

⦁ Enero 25: León vs. Juárez

⦁ Enero 28: León vs. Chivas

⦁ Enero 31: Mazatlán vs. León

⦁ Febrero 5: Pachuca vs. León

⦁ Febrero 8:León vs. Toluca

⦁ Febrero 16: San Luis vs. León

⦁ Febrero 19: América vs. León

⦁ Febrero 22: León vs. Tigres

⦁ Marzo 1: León vs. Tijuana

⦁ Marzo 9: Santos vs. León

⦁ Marzo 14: Necaxa vs. León

⦁ Marzo 30: León vs. Pumas

⦁ Abril 4: Querétaro vs. León

⦁ Abril 12: León vs. Puebla

⦁ Abril 15: Cruz Azul vs. León

⦁ Abril 20: León vs. Monterrey

Mundial de Clubes

⦁ Junio 16: León vs. Chelsea (ING)

⦁ Junio 20: León vs. Tunis (TUN)

⦁ Junio 24: León. vs. Flamengo (BRA)

Los encuentros de Rodríguez se podrán observar en directo desde Colombia mediante señales de televisión que ya están establecidas.