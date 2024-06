Falcao García, ya en Millonarios, no se olvida de un club del pasado: “Un lindo recuerdo”

Radamel Falcao García ha sido uno de los nombres en tendencia en las últimas semanas. Desde que se empezó con el rumor de que iba a jugar en el fútbol profesional colombiano, hasta que se confirmó que cumplirá su sueño de jugar en el equipo de sus amores, Millonarios, el samario ha sido uno de los temas de conversación más recurrentes en nuestro país e incluso a nivel internacional.

Al 'Tigre' y a su familia se les ha visto motivado con la noticia, razón por la que también ha mostrado en sus distintas redes sociales que se está preparando de gran manera para lo que será el reto de jugar con la 'albiazul', cosa que no será para nada fácil. Su debut está programado para el 9 de julio en lo que será un partido de pretemporada contra River Plate, en Buenos Aires.

Pese a ya ser un 'embajador' más, Falcao no se olvida de donde viene y este martes 25 de junio aprovechó la oportunidad para darle la despedida oficialmente al Rayo Vallecano, equipo que recientemente lo acogió en sus filas y en donde, pese a que no tuvo la regularidad esperada, le guardan un gran cariño y respeto tanto por lo que fue, como por lo que logró vistiendo la camiseta de los 'rayistas'.

Falcao García, delantero colombiano, fue aplaudido por la hinchada del Rayo Vallecano, en su regreso a las canchas Getty Images

"Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mi", fue como empezaron las palabras llenas de sentimiento del colombiano. "Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido. Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha", agregó el ahora delantero de Millonarios.

Publicidad

A renglón seguido, decidió darle las gracias a toda la parte del staff, aquella que no se logra apreciar tanto como los jugadores. "Gracias al presidente, directivos, administrativos, entrenadores, a esa hermosa hinchada que siempre estuvo y a todas las personas que hacen parte del club. También gracias a mis compañeros, amigos y hermanos de cancha; viví algo único, aprendí de cada uno de ustedes y espero haberles aportado algo de mi experiencia", con notable sentimiento agregó Falcao.

Finalmente, dejó en claro que siempre será un seguidor del Rayo Vallecano, debido a los tantos recuerdos que logró acumular a lo largo de su estancia en el barrio de Madrid. "Pueden estar seguros que siempre llevaré VALLECAS como uno de los más lindos recuerdos de mi vida, ustedes se convirtieron en parte de mi familia. ¡Gracias, Rayistas!".

Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mi.



Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido. Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras… pic.twitter.com/QwTsmIGvQO — Radamel Falcao (@FALCAO) June 25, 2024