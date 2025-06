Hernán Darío Herrera: "En mis cuentas no estamos muertos, en el cementerio; estamos vivos"

Once Caldas y Millonariosdisputaron un gran juego en el campo del Palogrande, teniendo opciones claras al pórtico rival. Finalmente, fue un 0-0 en la tercera jornada del Grupo B de los cuadrangulares finales, dejando al 'blanco-blanco' con dos puntos y últimos; sin embargo, para Hernán Darío Herrera, en sus cuentas aún hay posibilidades de clasificar a una posible definición. "No estoy en el cementerio, estoy vivo", dijo el DT.

En primera instancia, el timonel del elenco manizaleño se refirió que tanto su club como el 'embajador' dieron un buen espectáculo de fútbol, ya que son dos equipos grandes del balompié de nuestro país. Hizo hincapié en que apelarán hasta el final a las opciones que tienen de una probable final en la Liga BetPlay I-2025.

"Se enfrentaron dos equipos grandes, hoy (domingo) se jugó a lo grande con Millonarios, porque es un buen equipo y el Once tampoco regaló nada, tanto ellos como nosotros pudimos haber ganado, se jugó un gran partido por parte de los dos, fue muy parejo, ambos tuvimos opciones de gol, para el espectáculo se enfrentaron dos equipos muy buenos. Tengo que agradecer que a mi equipo, al once, por lo que hizo porque jugar ese cuadrangular con equipos como Santa Fe, Nacional y Millonarios no es fácil, todavía no estamos muertos; creo que con 11 puntos todavía se puede clasificar; en mis cuentas no estoy en el cementerio, estoy vivo", afirmó el técnico del Once Caldas.

La formación titular de Once Caldas frente a Millonarios, por fecha 3 del grupo B de cuadrangulares. Colprensa

En medio de la charla con los medios de comunicación fue consultado por el cambio de Mateo García y el juego de Luis Palacios.

"Lo de Mateo García se hizo cambio por cansancio, tenía un dolor en la rodilla, por eso se hizo el cambio. Lo de Luis Palacios está haciendo un trabajo bueno, le faltaba un poquito más enfrentar a Banguero, pero luego con la lesión de Patiño lo mandamos a la derecha y allí me cumplió, hay que seguir trabajando con él y mejorar muchas cosas", agregó el 'Arriero'.

Herrera se refirió a las oportunidades de gol en las que no fueron certeros sus delanteros, esperan mejorar en ese aspecto para los siguientes compromisos.

"Tuvimos varias opciones de gol, Dayro (Moreno) también erró, que también tiene derecho a errar, Barrios, Mateo Zuleta también; lo importante es llegar a las opciones de gol, pero sí tenemos que ser concretos. No hemos tenido, con tanto partido seguido, de tener la posibilidad de trabajar el remate y la definición que es lo que nos está costando en ese momento", prosiguió.

Por último insistió en la mejora y ya se enfoca en el juego con Millonarios, esta vez en Bogotá, el miércoles 11 de junio en el estadio El Campín.

"La posesión de balón fue compartida, ellos tienen buenos jugadores para hacer eso y nosotros también; si sacamos de figura tanto al arquero de Millonarios como de Santa Fe es porque el equipo llegó mucho e hizo cosas buenas. La posesión del balón es relativa; hay que seguir en ese trabajo. Ya pensamos en Millonarios y el partido allá en Bogotá, Millonarios hizo su partido acá y nosotros podemos hacer lo propio allá, a tratar de ganar ese partido que tenemos con qué ganarlo", concluyó.