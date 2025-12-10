Golazo colombiano en Champions League: Camilo Durán 'facturó' en Qarabag vs. Ajax

Qarabag es uno de los equipos que ha sorprendido en la Champions League y este miércoles le dio un duro golpe al Ajax al abrir la cuenta en el marcador con gol del colombiano Camilo Durán.

A los 10 minutos, el lateral Elvin Jafarguliyev lanzó un pase en profundidad, Durán ganó la posición y definió por arriba ante la salida del arquero Vítězslav Jaroš.

Este es el segundo tanto del 'cafetero' en esta Champions, puesto que ya le había anotado al Benfica.

Vea el gol de Camilo Durán:



¡TENEMOS GOLAZO COLOMBIANO EN LA #CHAMPIONS! Camilo Durán, con una técnica exquisita, la picó muy bien y puso el 1-0 de Qarabag ante Ajax en la sexta fecha de la fase liga del torneo



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5ek79D9pMu — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025