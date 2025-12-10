Jhon Arias la pasa mal en Wolverhampton y habló sin tapujos sobre su posible regreso a Brasil

En el viejo continente la temporada ya va casi a la mitad y hay equipos que no han logrado despegar o incluso no saben lo que es ganar. Tal es el caso del Wolverhampton, equipo que marcha último en la Premier League con apenas dos puntos en 15 fechas disputadas. La paciencia de la hincha se ha colmado y por eso las directivas están pensando en cambios importantes para el mercado invernal. El colombiano Jhon Arias es uno de los principales señalados, puesto que no ha logrado marcar diferencia a través de goles o asistencias. Tras la más reciente derrota con Manchester United, el volante habló sobre su posible regreso a Brasil.

En entrevista con 'Flashscore', Arias se refirió a las noticias que lo vinculan de nuevo mal balompié del país de la samba. “Yo creo que es algo normal. En el mundo del fútbol existen rumores y especulaciones y más por todo lo que conseguí en Brasil. Es normal que se me vincule con uno u otro equipo. Hace parte del proceso natural. Por la situación actual del club, que no es muy buena, que tuvimos un mal arranque de temporada y, por el hecho de que las temporadas son diferentes, en Brasil ya se piensa en la próxima temporada y esos rumores existen. Creo que con la ventana abierta se va a aumentar la especulación de uno que otro equipo grande en Brasil, pero yo estoy tranquilo, soy consciente del momento que estamos atravesando en Wolverhampton, estoy trabajando mucho para conseguir el objetivo y revertir lo que estamos viviendo”.

En medio de esas especulaciones, el nacido en Quibdó recordó su flamante paso por el 'Flu': “Fueron unos buenos años, buenos tiempos en Fluminense, está ese cariño y ese respeto. Sí, tengo grandes amigos, grandes compañeros y a veces tengo conversaciones con ellos de cómo estoy, de cómo están ellos por allá. Ese vínculo no se pierde, deseándoles lo mejor en la semifinal de la Copa de Brasil y que terminen las cosas de mejor manera para ellos”.