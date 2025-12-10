"En la Selección Colombia tenemos una linda oportunidad de hacer historia en el Mundial de 2026"

Jhon Arias, uno de los jugadores con mayor regularidad en las convocatorias recientes de la Selección Colombia, analizó el momento del equipo nacional y el reto que representará la Copa Mundial de 2026. El atacante, quien actualmente milita en el Wolverhampton —club que no ha ganado en la presente temporada y se ubica en la última posición de la Premier League—, aseguró que su preparación individual está totalmente enfocada en llegar en la mejor condición posible a la cita mundialista.

“Mi foco ahorita está en llegar lo mejor preparado al Mundial, ese es el sueño que tiene cualquier persona: disputar una Copa del Mundo, el torneo más importante y que es un privilegio estar ahí. Tenemos una linda oportunidad frente a nosotros por conseguir algo histórico para Colombia, para nuestro país y darle una alegría a la gente que se lo merece y lo necesita”.

Arias destacó que su versatilidad dentro del campo es un elemento que puede aportar al funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Señaló que su disposición es plena para ubicarse en cualquier zona que el cuerpo técnico considere conveniente, con el objetivo de fortalecer al grupo en lo táctico y lo estratégico.

Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en un partido de Eliminatorias Sudamericanas AFP

“Yo estoy para aportar donde me toque, donde el profesor Néstor lo considere viable, lo más asertivo para el grupo, pues al final el beneficiado es el equipo. Para mí, es bueno porque yo creo que me hace un jugador mucho más completo, un jugador que puede estar en diferentes posiciones y que para el fútbol moderno es muy importante poder desempeñar varias funciones, varias posiciones y sentirse cómodo. Yo me siento cómodo realmente en cada una de ellas, y yo intento evolucionar, que cuando juegue como interior juegue mejor, cuando juegue como extremo puede jugar mejor, cuando me pongan por izquierda, cuando me pongan por derecha hacerlo mejor. Es un beneficio mutuo: se necesitan jugadores así y para mí realmente es bueno jugar así y seguir creciendo”.



Con estas declaraciones, Arias reafirma la expectativa que rodea a Colombia de cara al Mundial de 2026, un torneo en el que la Selección buscará avanzar a instancias históricas en un formato ampliado y con un grupo de jugadores que se han consolidado en las principales ligas internacionales.