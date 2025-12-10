Jorge Carrascal ganó el duelo a Ditta; Flamengo venció 2-1 a Cruz Azul en la Copa Intercontinental

El duelo de colombianos en la Copa Intercontinental de la FIFA tuvo como ganador a Jorge Carrascal. Flamengo, con el cartagenero 66 minutos en cancha, derrotó 2-1 a Cruz Azul y pasó a la siguiente fase del torneo.

Los goles del 'mengao' fueron obra del volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta, al minuto 15 y 71. Por su parte, 'los cementeros', con Willer Ditta durante todo el partido, anotaron gracias a una bonita volea de Jorge Sánchez cerrando el primer tiempo. Ahora, los dirigidos por Filipe Luís se prepararán para enfrentar a Pyramids de Egipto el próximo sábado a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Áhmad bin Ali, por un lugar en el partido definitorio del campeonato ante el poderoso Paris Saint Germain, vigente campeón de la Champions League.