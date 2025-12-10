Falcao García ilusiona a hinchas con pronto regreso a las canchas: “Se viene”

Radamel Falcao García, de 40 años de edad, se sigue alistando para retomar su carrera deportiva luego de estar sin club todo el segundo semestre de 2025, pues la última camiseta que defendió fue la de Millonarios.

El samario reactivó el tema en la antesala del sorteo de grupos del Mundial 2026, gala a la que fue invitado como integrante del grupo de leyendas de la FIFA y en donde aprovechó para decir en diferentes medios de comunicación que todavía no le había puesto punto final a su etapa como jugador.

De hecho, afirmó reiteradamente que en enero de 2026 se daría su reaparición en los estadios y que por ello dejó atrás los meses sabáticos que tomó, en los que atendió compromisos vacacionales, familiares y comerciales, para comenzar un exigente trabajo de pretemporada y reacondicionamiento físico de manera individual.

Fue así como se mostró ejercitándose en un campo sintético junto a un entrenador personal y dio a entender que busca su mejor estado para cuando se tenga que unir a un plantel.



Sin embargo, el popular ‘Tigre’ siguió dando pistas y hasta abrió la puerta a un eventual regreso al fútbol argentino, en el que brilló en el inicio de su carrera como atacante de River Plate. En ese sentido, ahora volvió a dar luces sobre lo que vendrá para él.



Falcao García da nuevo anuncio sobre posible regreso al fútbol profesional

El excapitán de la Selección Colombia compartió el 10 de diciembre en sus redes sociales una serie de videos en los no solo aparece haciendo trabajos de campo, también se le puede ver en un gimnasio ejecutando otra serie de movimientos.

El experimentado delantero tuvo palabras para dar a entender que estará lo antes posible en los terrenos de juego desplegando lo mejor de sí.

Junto a las imágenes, el ‘Tigre’ apuntó con tono de expectativa: "Preparándome física, mental y espiritualmente para lo que se viene”.

Por ahora, solo se espera que arranque el mercado de fichajes para saber en qué liga quedará García y conocer el club que lo inscribirá.