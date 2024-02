"¿Hay algo más 'chupamedias'?": fuerte ataque de periodista argentino a Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero se ha convertido en una de las piezas clave de Racing Club ganándose la titularidad y el cariño de los hinchas de la 'academia', que se encuentran contentos con las actuaciones presentadas por el jugador en los más recientes encuentros.

De hecho, fue una de las grandes figuras en el reciente clásico jugado contra Independiente, partido que finalizó 1-0 con gol de Adrián 'maravilla' Martínez. En ese tanto, el colombiano tuvo gran intervención para dejar prácticamente solo y perfilado a Bruno Zuculini, quien terminó brindándole una gran asistencia al destacado delantero argentino.

Pese a que son mucho los fanáticos del equipo de Avellaneda que 'no caben de la dicha' por tener a Quintero en sus filas, hay otros a los que aún no convence. Este es el caso de Flavio Azzaro, comentarista y uno de los periodistas más influyentes de Argentina actualmente, quien se despachó con toda contra Juan Fernando Quintero, luego de que el zurdo le comentó una foto al presidente del club, Víctor Blanco.

El mensaje hecho por el colombiano fue un: "Eres el mejor", cosa que vio con malos ojos Azzaro, tildando a Quintero de "chupamedias". "¿Hay algo más chupamedias que un jugador de fútbol le ponga 'eres el mejor' al presidente del club?", de esta manera comentó lo sucedido entre el futbolista y el mandamás de Racing.

Juan Fernando Quintero con Racing - Foto: Marcelo Endelli/Getty Images

Y es que los roces entre el comunicador y el futbolista, según relata Flavio en su video, se dieron debido a que el también 'youtuber' argumentó que le hubiese gustado jugar el Clásico de Avellaneda sin Juan Fernando Quintero en un video, el cual compartió el futbolista una vez ganó el equipo en condición de visitante, cosa que terminó molestando a Azzaro.

El clásico ante Independiente lo juego SIN Juanfer Quintero.



El mismo equipo que le ganó a Newell’s con Almendra por Miranda.



Acá la reacción: https://t.co/P2a41wHEr7 pic.twitter.com/YQrqaLGwD7 — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) February 18, 2024

"'JuanFer', a mi los futbolistas me chupan un huevo. A mi lo que me importa es Racing y tu no has demostrado nada aquí. Sos ídolo en River, pero aquí, no sos nada", agregó el comunicador.

A lo largo del video que dura más de 20 minutos, Flavio Azzaro se refiere a Juan Fernando Quintero en varias ocasiones de mala manera criticando su estado físico, argumentando que no corre cuando el equipo necesita defender y el club necesita jugadores que no sean solo buenos cuando tienen el balón, sino también cuando no tenga su posesión, según pudo destacar el periodista.

Además de ello, en varias ocasiones asegura estar cansado con su "falta de decisiones", además de resaltar que "todos los tiros libres que tiene, los tira mal".

Incluso, en parte del video, también habla algo de Roger Martínez, argumentando que, de igual manera que Quintero, no le interesa quien sea él, pues afirma que es un sobrevalorado que solo por jugar algunos partidos bien, los hinchas lo engrandecen.