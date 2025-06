Hernán Darío 'Bolillo' Góméz, del enojo a decir que es "ciego, sordo y mudo" en El Salvador

En el fútbol de la Concacaf por estos días realizan en Estados Unidos su máximo torneo a nivel de selecciones que es la Copa de Oro. Y en dicho torneo hace presencia el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien se encuentra a cargo de la Selección de El Salvador, que no pasó del empate 0-0 con Curazao en la primera fecha del certamen.

Ante ese resultado, en el PayPal Park de San José (California), no tardaron en aparecer los abucheos y las rechiflas de parte de los aficionados de 'la selecta' en contra de varios de los jugadores y también del experimentado entrenador colombiano, ya que su estilo de juego no agrada y se ve poca evolución en el trabajo colectivo.

De esa manera, el popular 'Bolillo' salió a la rueda de prensa y en algunos momentos se mostró enojado por algunos interrogantes, en los que le pidieron explicaciones por la alineación de algunos jugadores. "Eso no te lo voy a contestar", respondió de forma breve ante el cuestionamiento de uno de los comunicadores.

Hernán Darío Gómez, nuevo entrenador de El Salvador. Foto: Getty Images.

Además de eso, el antioqueño salió con una máxima cuando le pusieron sobre la mesa el tema del rechazo que se comienza a hacer palpable de parte de los seguidores salvadoreños. "Soy ciego, sordo y mudo ante la afición, no me puedo poner a oír a la afición porque me hacen equivocar", dijo Gómez.

El timonel colombiano, contrario a sus detractores, cree que "en tres meses estos muchachos han cambiado su actitud. Me deja contento ver el orden que muestran y la intensidad con la que juegan. Enfrentamos a un rival potente, fuerte y rápido".

Ahora, para 'Bolillo' y su grupo de trabajo quedará pasar la página y continuar trabajando de manere intensa para mejorar esa imagen dejada en el debut contra los antillanos. Así, la Selecta se enfrentará con Honduras este sábado en el Shell Energy Stadium de Houston (Texas) y Curazao con Canadá, en el mismo escenario.

Ahí hay que acotar que los hondureños entraron en crisis después del 6 a 0 en contra frente a los canadienses, con una lluvia de críticas que reacaen sobre la labor del entrenador colombiano Reinaldo Rueda.