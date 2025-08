¿Celos o reclamo?; Jorge Carrascal fue presentado en Flamengo, pero en Argentina lo cuestionan

Jorge Carrascal fue anunciado este lunes 4 de agosto como nuevo jugador del Flamengo. El volante cartagenero posó con una sonrisa para las fotografías en su presentación en sociedad, ya luciendo los colores del club que defenderá a partir de este momento.

En Brasil no fue el único territorio donde causó relevancia su llegada, ya que en Argentina le dieron 'bombo' a su fichaje por el 'mengao' y hasta sacaron a relucir unas declaraciones del futbolista 'cafetero'. Y es que Carrascal Guardo manifestó en rueda de prensa que "Flamengo es un equipo grande en Sudamérica", hasta ahí todo bien, pero lo que llamó la atención a continuación en el sur del continente, es que consideró que venir a dicho club fue la "mejor decisión que tomó" para su carrera.

A raíz de estas últimas palabras, en el diario 'TyC Sports' se cuestionaron en qué plano quedó River Plate en su historia deportiva, equipo donde figuró entre 2018 y 2021 y ganó varios títulos, entendiendo que la 'banda cruzada' es uno de los clubes más laureados en esta parte del mundo.

"¿Y River? Carrascal llegó a Flamengo", así titularon en un informe en el diario anteriormente citado y enseguida se leyeron las palabras que pronunció el oriundo de Cartagena de Indias en su charla con la prensa brasileña y los motivos que lo llevaron a fichar por el 'mengao'.

No se sabe si fueron celos o reclamo, lo cierto es que Jorge Andrés ya está listo para aportar todo su talento al servicio de Flamengo, club que no sólo peleará por los títulos locales sino también en la Copa Libertadores. En el certamen continental está en la fase de octavos de final, en una serie donde enfrentará a Internacional de Porto Alegre.



"Había otros clubes interesados, pero en mi cabeza, y a mi familia y amigos, siempre les decía que quería venir al Flamengo porque quería vivir esta maravillosa experiencia. El Flamengo es un gran equipo, lo cual significa mucho en Sudamérica. No tardé ni un segundo en tomar la decisión de venir, era un sueño para mí poder jugar en la Liga brasileña, por mi estilo de juego. Creo que tomé la mejor decisión", precisó el exjugador del CSKA de Moscú.

- ¿Cómo se dio la negociación para fichar por Flamengo?

"Fue un momento emotivo, pero también muy estresante por lo difícil de mi llegada. Estaba con la Selección Colombia y me dieron la noticia. Dije que sí sin pensarlo, diciendo que estaba disponible para venir a Flamengo, y fue algo que me emocionó. Me costó un poco, pero siempre pensé en positivo y me aferré a Dios para tener paz mental. Esta es una gran oportunidad. Gracias a Dios, todo salió bien y aquí estamos".