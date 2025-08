Hombre fuerte de Bayern Múnich no se dejó amedrentar y defendió a Luis Díaz; "hay 15 factores"

Aún con el paso de los días, en Alemania se siguen presentando comentarios en contra de la contratación de Luis Díaz por parte de Bayern Múnich, en una negociación que representó un giro de más de 70 millones de euros a Liverpool para avalar su salida del plantel campeón de la Premier League. Y es que para muchos, la edad de 28 del extremo es una barrera, como quiera que no es muy posible una opción de reventa para recuperar la inversión hecha.

Pero mientras que eso sucede al exterior del club y es evidente en algunos espacios en medios de comunicación que cubren la Bundesliga; en las oficinas del Bayern están convencidos y no dudan en la capacidad futbolística de Díaz Marulanda, quien en el triunfo 2-1 sobre Lyon ya dio las primeras pinceladas de lo que puede ser capaz en el frente de ataque.

Max Eber, director deportivo del equipo bávaro, salió a dar la cara y defendió a capa y espada el fichaje de buen 'Luchito'. “Nuestro objetivo debe ser tener una buena mezcla de edades en el equipo; al final, simplemente necesitamos calidad”, indicó Eber en unas declaraciones reproducidas por el diario 'Bild', el más importante en territorio alemán.

Luis Díaz, defendido por su nuevo equipo. Foto: FC Bayern.

Pero sus palabras no se quedaron ahí, sino que siguieron en la misma línea. "Lo que importa es el presente, no los próximos años, los que vienen. Si llegan títulos, los precios de compra ya no son tan relevantes, eso hay que tenerlo en cuenta. La edad de los jugadores es solamente uno de los diez o quince factores que influyen", complementó el directivo.

Lo que sí tuvo en cuenta y rescató Eber fueron algunas de las caraterísticas futbolísticas que tiene el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira. Por esó resaltó que Díaz "tiene todo lo que necesitamos. Queremos ritmo, goles, asistencias, calidad en el uno contra uno y un alto nivel de fiabilidad, lo que significa el mayor número de partidos posible".

De esa forma, hay que decir y es palpable que en Bayern Múnich lo que les sobra es confianza en Luis Díaz, figura de la Selección Colombia y que tiene un prestigio bien ganado en Europa, tras pasos exitosos por Porto, de Portugal, y también por el Liverpool inglés.