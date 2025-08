Jorge Carrascal revela motivo detrás del tatuaje de un beso en su cuello; todo por una mujer

Jorge Carrascal, quien llegó hace pocos días a Brasil para convertirse en nuevo jugador del Flamengo, ha causado sensación no solo por su amplia trayectoria en el fútbol internacional, sino también por ciertos detalles que han despertado la curiosidad de muchos hinchas.

El colombiano, proveniente del Dinamo de Moscú (Rusia), es la más reciente incorporación del ‘mengão’. En las últimas horas, el mediocampista participó en un video para las redes oficiales del club, en el que respondió varias preguntas personales. Una de ellas llamó especialmente la atención: ¿por qué lleva un tatuaje en forma de beso en el cuello?

Muchos aficionados asumieron que se trataba de un gesto relacionado con una exnovia o alguna historia romántica del pasado. Sin embargo, la explicación del jugador sorprendió a todos.

"El significado es por el beso de mi madre. Ella siempre fue muy cariñosa conmigo y me hice ese tatuaje como muestra de agradecimiento. Es uno de mis tatuajes favoritos. Tengo muchos tatuajes, pero ese y el de la Virgen en mi brazo, que siempre me ha protegido, son los más importantes para mí", explicó el jugador de la Selección Colombia, quien no solo reafirmó su cercanía con su familia, sino que también se ganó aún más el cariño de los hinchas brasileños.

💋 Carrascal chegou falando o significado das tatuagens que tem, e quais são as preferidas dele!#bemvindo pic.twitter.com/yuYiH0TJM4 — Flamengo (@Flamengo) August 3, 2025

Jorge Carrascal nuevo jugador de Flamengo

Flamengo anunció el fichaje del centrocampista colombiano Jorge Andrés Carrascal el pasado sábado 2 de agosto tras una extensa negociación de dos meses con el Dínamo de Moscú, con un contrato que asegura su permanencia en el club brasileño hasta mediados de 2029.

Carrascal, de 27 años, fue el primer refuerzo acordado por el 'Mengao' en la ventana de traspasos abierta en julio y, aunque llegó el miércoles pasado a Río de Janeiro, su ingreso solo fue confirmado en la noche del sábado por el club carioca.

El fichaje del colombiano se había retrasado debido al proceso de sustitución del jugador por parte del Dínamo. Y, pese a desconocerse el monto del contrato, que no fue mencionado por Flamengo en el comunicado, medios locales señalan que ascendió a unos 12 millones de euros.

Por el retraso del papeleo, el nuevo dorsal '15' del Flamengo solo debutará en suelo brasileño el próximo fin de semana en la Liga cuando el conjunto de Río enfrente a Mirassol.

Nacido en Cartagena de Indias, Carrascal comenzó su carrera en colombia con Millonarios, antes de destacarse en el River Plate argentino, para luego acumular experiencia en Rusia en el CSKA Moscú y en el Dínamo.

El colombiano se suma a Jorginho, Emerson Royal, el español Saúl Ñíguez y al también exjugador del Atlético de Madrid Samuel Lino, los nuevos refuerzos contratados por Flamengo.