James Rodríguez enciende las alarmas en León; se podría avecinar una nueva lesión

James Rodríguez, quien venía siendo titular con Club León en sus últimos compromisos, podría sufrir una lesión que lo dejaría fuera del próximo partido clave en la Leagues Cup.

Aunque el equipo mexicano no ha tenido el rendimiento esperado en el torneo —acumula dos derrotas consecutivas y su clasificación a la siguiente fase está comprometida—, el colombiano ha sido referente en la cancha, portando la cinta de capitán bajo el mando de Eduardo Berizzo.

Sin embargo, según informó el periodista mexicano Paco Vela, James está en duda para el partido de este martes frente al Columbus Crew. “James Rodríguez será evaluado físicamente para saber si puede estar disponible con Club León. Así lo confirmó Eduardo Berizzo”, publicó el comunicador en su cuenta de X, citando directamente al técnico del equipo.

La noticia ha generado preocupación entre los hinchas del León, que, a pesar del complicado panorama en la Leagues Cup, no quieren perder a uno de sus jugadores más importantes. A esto se suma que el próximo duelo por la liga local será contra Monterrey, un partido clave para recuperar terreno en la tabla, ya que el equipo tampoco pasa por un buen momento en el campeonato local.

Publicidad

En duda | James Rodríguez será evaluado físicamente para saber si está para jugar con @clubleonfc este martes ante el @ColumbusCrew



Así lo confirmó Eduardo Berizzo @FutbolAlDiaB

Canal 6.1

2 PM — Paco Vela (@PacoVela14) August 4, 2025

Cabe recordar que en la última derrota de la fiera en el rentado internacional fue 2-0 frente a New York City, en donde el '10' falló una pena máxima para lo que era el descuento del club mexicano, sin embargo, finalizado el compromiso dijo que "sí está claro que están por una fase que no es buena, y bueno, en cuanto al penal, pues falló muchos y cree que va a seguir fallando; hace parte del fútbol fallar, pero siempre se aprenden cosas y está claro que no es una una fase buena. Los que llevan tiempo en esto, cree que tenemos que hablar, y bueno, viene otro otro partido, la Liga MX es en 10 o 15 días y hay que seguir dándole".

Publicidad

Con respecto a dicho partido, James dio su análisis: "es un grupo joven es claro, creo que no han pasado mucho por todas estas cosas y ahí estamos la gente mayor para poder guiarlos, y bueno, el fútbol siempre son fases buenas y malas, ahora creo que no es tan buena, pero hace parte eso también, tenemos que ser fuertes".



¿Cuándo es el siguiente partido de Club León?

El partido donde se medirán a Columbus Crew será este martes 5 de agosto a las 6:30 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Lower.com Field en Estados Unidos.