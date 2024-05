James Rodríguez: polémicas y disputas con varios de sus técnicos a lo largo de su carrera

De James Rodríguez se viene hablando en la última semana, debido a sus ausencias en las convocatorias de los tres partidos más recientes de Sao Paulo, de Brasil, que por estos días combina sus fuerzas entre los partidos de la Copa Libertadores 2024 y el Brasileirao. Pese a no tener ninguna dolencia muscular y estar en plenitud, el entrenador Luis Zubeldía no lo ha tenido en cuenta y ha sido reiterativo en decir que ve en mejor estado de forma a otros futbolistas, por encima del ya experimentado volante colombiano.

Tal y como ha pasado en sus últimas experiencias profesionales, al nacido en Cúcuta y de 32 años no se le ha abierto el camino y en el equipo brasileño, por ejemplo, no logro ser titular absoluto ni con Dorival Junior, ni tampoco con Thiago Carpini. Incluso, en este 2024, en los primeros meses del año, Rodríguez Rubio estuvo a punto de irse de Sao Paulo y se generó polémica y escándalo por ese tema. Finalmente, trascendió que recapacitó y decidió continuar, luego de pedirle excusas a sus compañeros, a cuerpo técnico y a los directivos.

En la prensa brasileña se maneja la versión desde la semana anterior, que indica que el profesor Zubeldía no va a tener en cuenta a James Rodríguez y que se irá en las próximas semanas del club. Otros, aseguran que están tratando de rescindir su contrato.

Pero más allá de la actualidad, el '10' de la Selección Colombia no ha salido de los últimos clubes en los que ha estado en los mejores términos. La misma historia de hoy, se repitió en Olympiacos, de Grecia; Al Rayyan, de Catar; de Everton, de Inglaterra. A eso hay que sumarle sus desencuentros en su última etapa en Real Madrid con Zinedine Zidane e igualmente en Bayern Múnich con Nico Kovac.

¿Qué pasó con James Rodríguez en los últimos clubes en los que jugó?

Olympiacos: El 13 de abril de 2023 se anunció su partida del equipo griego sin cumplir su contrato. Allí alcanzó a jugar 23 partidos, anotó 5 goles e hizo seis asistencias. En una entrevista son 'Semana', el cucuteño explicó que “me estaba yendo bien, estaba haciendo una buena temporada, físicamente estaba bien también. Cuando no se dan las cosas de parte y parte, o cuando no valoran lo que has hecho durante todo el año, soy una persona bastante clara, de principios. Cuando no me valoran el trabajo que he hecho, me voy poniendo incómodo. No me estaba gustando. Al final hemos decidido acabar el contrato".

Al Rayyan: El colombiano estuvo entre 2021 y 2022 en el desconocido fútbol de Catar, a donde llegó procedente de Everton, de Inglaterra. Sin embargo, con el pasar de los meses, se fue desgastando y no estaba feliz en dicho club. En un comunicado de prensa, en el mes de septiembre de 2022, se anunció que “Al Rayyan rescinde de mutuo acuerdo el contrato del profesional con el colombiano James Rodríguez tras llegar a un acuerdo entre ambas partes”. Allí jugó 16 partidos y marcó 5 goles. Esa decisión se forzó para irse a Olympiacos, antes del cierre del libro de pases.

Everton Un año, entre septiembre de 2020 y el mismo mes pero de 2021, duró la historia de James en el Everton inglés, a donde encontró en un inicio la continuidad y el respaldo del entrenador Carlo Ancelotti y posteriormente ante la llegada del DT español Rafael Benítez fue borrado. Incluso, él habló de lo sucedido en una transmisión en Twicht. Ahí contó que "el entrenador me dijo el primer día de la pretemporada 'mira, ya tú estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con mucha fuerza, con mucha energía, que corra, así que búscate club'". Con Benítez antes había tenido inconvenientes en Real Madrid.

Real Madrid: En la temporada 2019/2020 se dio el cierre de la historia de James Rodríguez en el prestigioso club español. En esa temporada solamente jugó 8 partidos, hecho que lo molestó y por eso buscó su salida. En ese entonces, dijo sobre el tema a la prensa que "quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta querido por todo el mundo".

¿Qué han dicho los técnicos de James Rodríguez?

Aunque a James Rodríguez siempre se le ha reconocido su calidad técnica, visión de juego, capacidad para filtrar pases a sus compañeros y buena pegada; también en otros casos se han escuchado conceptos adversos.

Ese fue el caso, por ejemplo, de Claudio Ranieri, quien en Mónaco, de la Liga de Francia, en 2013 aseguró que "James es un gran jugador, pero tiene un problema de mentalidad. Piensa como un atacante, pero también debe defender".

Otro que dejó unas particulares palabras en los tiempos del '10' de Colombia en Bayern Múnich fue Niko Kovac. Así comentó, en 2019 previo a un partido de la Bundesliga, que "lo que pasa con James Rodríguez solo se basa en lo que veo en el campo de entrenamiento. James es un gran tipo pero juega el que mejor entrena".