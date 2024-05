“James Rodríguez en la Selección Colombia corre como si fuera un ‘pelao’, es impresionante”

James Rodríguez es uno de los actuales referentes de la Selección Colombia, algo que ha demostrado en las actuales Eliminatorias Sudamericanas, a pesar de no tener tanto protagonismo a nivel de clubes, el ‘10’ siempre responde en cancha.

Por eso, este lunes Giovanni Moreno, quien compartió con el mediocampista cucuteño, se refirió a su amigo y destacó lo que le aporta a la ‘tricolor’ y lo mucho que se entrega por el combinado patrio.

“Yo siempre he dicho que lo que contagia James Rodríguez en la Selección es impresionante, donde está ese mito que si no juegas en el club no puedes jugar en la selección. James es una muestra de eso, que siempre juega bien en la Selección, siempre está ahí, ahora es el jugador más experimentado con David Ospina, y uno lo ve corriendo como si fuera un 'pelao', los contagia bien, juega bien”, destacó el ‘Mago’ sobre el volante del Sao Paulo en charla con ‘TeleMedellín’.

Por otra parte, Giovanni Moreno se animó a hablar del proceso actual de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo, previo a la Copa América 2024, en la que le tiene mucha fe al equipo.

“Todo el mundo sabe lo que tiene Colombia, el invicto y le ganó a grandes. Uno dice que estamos para campeones, pero empieza la gente que se la creyeron, pero venimos haciendo las cosas bien, no hay que cambiar nada, es fútbol. Ellos saben que los que están andan por un nivel impresionante, son favoritos, pero el jugador debe seguir así, sin esa presion. El camino es lento pero los resultados se están viendo”, resaltó.

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia, en la victoria sobre España, en el estadio Olímpico de Londres Getty Images

“’Lucho’ Díaz se ve que quiere seguir creciendo y todos esos pelaos, pero que ya tienen recorrido y juegan en Europa y enfrentan a los mejores del mundo. Tienen toda la calidad para estar ahí. La clave es esa que los que llevan mucho tiempo aconsejan mucho a los que van llegando y se ve en el campo”.

“Yo creo que a Nacional siempre lo hizo grande los jugadores con recorrido y experiencia, esa clase de jugadores se necesitan, los jóvenes necesitábamos de esa experiencia, los que tenían muchos años y tenían tranquilad o para darte un consejo”.

“Cuando estaban con la apuesta que salieran de los veteranos o los que tenían más de 30 por poner a los jóvenes se dieron cuenta que se equivocaron, que los resultados no los acompañaron y la gente no estaba conforme y a Nacional lo hace grande su gente. Cuando están bien con la hinchada ganan partidos”.

“Lo que cambió ahora fue como se dice por ahí ‘la cara del títere’, los que siguen al mando son los mismos. El tema no pasa ahora porque los que estaban, todo viene de arriba y los de arriba deben tener esa iniciativa de antes”.

“Uno aprende es con los golpes, con las experiencias, Nacional no había hecho esto con la historia, no había visto nunca nueve de la cantera como titular, siempre eran uno o dos, iban entrando y se ganaban el puesto, como Camilo Zúñiga y David Ospina, pero estaban con ‘caballos’, con jugadores experimentados, con trayectoria. Ese era Nacional y así es el equipo más grande. Ahora el negocio son los ‘pelaos’, yo no tengo nada en contra de ellos, pero cuando estábamos en esa edad nos tocaba hacer la fila”.