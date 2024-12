James Rodríguez puso edad para su retiro del fútbol: "Creo que ahí ya estaré tranquilo"

En medio de sus altas y bajas, la carrera de James Rodríguez es digna de enmarcar. Sumado a lo hecho en Selección Colombia , donde es líder, referente y capitán, vistió las camisetas de Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo y Rayo Vallecano, brillando en la mayoría de ellos. Sin embargo, este camino está cerca de su final.

En entrevista con 'Marca España', le preguntaron por su retiro, haciendo énfasis en si se ve jugando hasta los 40 años. Su respuesta fue contundente. "La verdad es que hasta por allí, no. No tengo claro hasta qué edad jugaré, pero creo que a los 39 yo ya estaré tranquilo. Mi juego no es rápido de movimientos, pero con un pase de 40 metros te puedo generar cosas", afirmó de entrada.

"Lo que otros hacen en un esprint, yo lo puedo hacer con mi inteligencia y un pase. Hasta dónde juegue, lo va a decir también en qué club esté y qué ganas tenga de seguir", añadió el 'cafetero' al respecto. De igual manera, se animó a elegir la ciudad en la que le gustaría vivir cuando diga 'no más al fútbol'. "Me gusta mucho Colombia, pero también vivir en Madrid me encanta", expresó.

Ahora, no quisiera desligarse del fútbol y así lo puntualizó. "Me está gustando un poco más eso de ser entrenador, pero no sé si tanto. Por ahora, no, pero sí gerenciar algún equipo, ser presidente de algún equipo, y sin duda estaré ligado al fútbol de alguna manera. También veo el fútbol bien, creo, de una manera diferente a otros", dijo James Rodríguez, que no la pasa bien en Vallecas.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Rayo Vallecano en el banco de suplentes Getty Images

Publicidad

En lo que va de la temporada, solo ha disputado 205 minutos, repartidos en siete compromisos, entre La Liga de España y Copa del Rey. Allí, brindó una asistencia y recibió una tarjeta amarilla. Y es que el director técnico, Iñigo Pérez, no ha mostrado mucha confianza en el cucuteño. Por eso, se ha hablado de una posible salida de Rayo Vallecano en el próximo mercado de pases.

"Soy alguien que vive el día a día, no soy alguien que habla mucho sobre el futuro. Quiero seguir entrenándome día a día para poder jugar más. Y si no, buscar otro camino donde yo pueda jugar", puntualizó respecto a la situación que vive en el club español. Pero continuó con el tema de ser entrenador o entrar en la parte directiva en alguna institución, pensando en un futuro cercano.

Publicidad

"Ser entrenador es una opción. Tendría que estudiar, pero estuve con los mejores y tengo calle en entrenadores, como son el caso de Carlo Ancelotti, Josef Heynckes, Néstor Lorenzo, José Néstor Pekerman; son muchos técnicos top. No me cierro a esa idea de ser entrenador, pero hay que esperar qué sucede y las decisiones en el futuro", sentenció James Rodríguez en dicha entrevista.