DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
James Rodríguez respondió a la pregunta ¿Medellín o Nacional?: "Envigadito, papá"

James Rodríguez respondió a la pregunta ¿Medellín o Nacional?: “Envigadito, papá”

El mediocampista colombiano, quien ya es la sensación en su cuenta de ‘Twitch’, compartió con sus seguidores por segundo día consecutivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de feb, 2021
337254_jamesrodriguezenvigado_21052020_twitter_e.jpg
James Rodríguez vistiendo la camiseta del Envigado. Foto: Oficial Envigado F.C.

