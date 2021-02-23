James Rodríguez respondió a la pregunta ¿Medellín o Nacional?: “Envigadito, papá”

Este martes, en cuenta oficial de la red social de videojuegos, James Rodríguez respondió, entre risas, cuál es su equipo antioqueño preferido; con contundencia afirmó que es Envigado.

Ante el interrogante ¿Medellín o Nacional?, el volante ‘cafetero’ respondió, “una pregunta más fácil… Pero, Envigadito, papá”. Comentarios de todo tipo fueron los que le hicieron a Rodríguez Rubio.

Y es que el jugador del Everton, de Inglaterra, inició su carrera deportiva en el cuadro naranja de Antioquia. Precisamente, en esta transmisión en vivo dio muestras de su sentido de pertenencia por la institución.

James Rodríguez estuvo en su cuenta ‘Twitch’ disputando partidas del juego de shooting ‘Call of Dutty’. De hecho, luego del anuncio sobre los equipos colombianos, invitó a jugar al también volante de la Selección Colombia, Mateus Uribe.

