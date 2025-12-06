Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Prensa turca le mete presión a Jhon Durán en Fenerbahce: "No se puede competir así"

Prensa turca le mete presión a Jhon Durán en Fenerbahce: "No se puede competir así"

El delantero colombiano, de 21 años, suma tres goles en la presente temporada con el conjunto ‘otomano’, en el que está a préstamo procedente del Al Nassr de Arabia Saudita.

Por: Javier García
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán con el Fenerbahce - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad