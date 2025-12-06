Prensa turca le mete presión a Jhon Durán en Fenerbahce: "No se puede competir así"

Este sábado, por la fecha 15 de la Superliga Turca, Fenerbahce se vio las caras en condición de visitante con el Basaksehir, en un encuentro que terminó igualado 1-1. Milan Škriniar anotó para los ‘canarios’, mientras que Bertug Yildirim marcó por el cuadro local.

Por su parte, el delantero colombiano Jhon Durán disputó 57 minutos y registró una calificación de 6,6, de acuerdo con las cifras de Sofascore.

A pesar de no anotar, Durán volvió a ser tema de conversación por una acción que protagonizó con Léo Duarte en la disputa de un balón. Ambos jugadores cayeron al suelo y el antioqueño terminó golpeando con la mano el rostro del defensa brasileño, aunque el juez no amonestó al atacante del Fenerbahce.



¿Qué dicen de Jhon Durán?

Jhon Durán celebra gol con el Fenerbahce - Foto: Getty Images

Desde su llegada al fútbol turco para la presente temporada, procedente del Al Nassr de Arabia Saudita, Jhon Jáder Durán ha sido centro de debate en el país europeo. Su rendimiento no ha sido el esperado, por lo que los cuestionamientos recaen en el exjugador de Envigado, quien suma tres goles y dos asistencias en 13 partidos disputados por todas las competiciones.



Ante este panorama, parte de la prensa otomana considera que Fenerbahce debería buscar otro goleador en el próximo mercado de pases.

“El Fenerbahçe necesita un buen delantero centro durante el parón de mitad de temporada. No se puede competir así con En-Nesyri, Jhon Durán y Osimhen”, afirmó el periodista Onur Yıldız.

💥🗣️Onur Yıldız: Fenerbahçe’nin devre arasında çok iyi bir santrafora ihtiyacı var. Böyle En-Nesyri’yle, Jhon Durán’la Osimhen’le mücadele edemezsin.



💥🗣️Erman Toroğlu: Ya da Osimhen’i kiralamaları lazım. pic.twitter.com/ADojpxCMzi https://t.co/HwpalGw0QJ — Fener Global (@FenerGlobalOrg) December 6, 2025

Por otro lado, Domenico Tedesco, entrenador del Fenerbahce, señaló: “Jhon Durán está en un momento de confianza, pero no puede ejercer la intensa presión que quiero. En-Nesyri tampoco está del todo seguro, pero está ejerciendo mucha presión”.

Domenico Tedesco: Jhon Duran öz güvenli bir döneminde ancak istediğim şiddetli baskıları yapamıyor. En-Nesyri'nin de öz güveni tam olarak yerinde değil ancak çok baskı yapıyor. pic.twitter.com/ooG2ofg6Jv — Fener Editör (@Fenereditor) December 6, 2025

Cabe recordar que el jugador surgido en la ‘cantera de héroes’ estuvo más de dos meses de baja por lesión, motivo por el cual el técnico italiano lo ha ido llevando poco a poco para recuperar su mejor versión.



¿Quiénes jugadores vuelven a jugar Fenerbahce?

El próximo jueves 11 de diciembre, Fenerbahce tendrá acción por la sexta fecha de la Europa League en condición de visitante frente al Brann, en un encuentro programado para las 3:00 p. m. (hora colombiana).

Jhon Durán no estará disponible para este compromiso, ya que fue expulsado en el último partido ante el Ferencvaros.