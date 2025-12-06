Síguenos en:
Gol Caracol  / "Portugal vs. Colombia será un partido fantástico, en Miami hay gran pasión por el fútbol"

"Portugal vs. Colombia será un partido fantástico, en Miami hay gran pasión por el fútbol"

Portugueses y colombianos se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami, el 27 de junio, por el Grupo K del Mundial 2026. Una ciudad donde residen muchos latinoamericanos.

Por: EFE
Actualizado: 6 de dic, 2025
Portugal y Colombia cerrarán la fase de grupos de la zona K.
Fotos: AFP

