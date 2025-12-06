La Selección Colombia volverá al Estadio Azteca, un escenario donde nunca ha podido ganar

Tras el sorteo realizado este viernes en Washington, Estados Unidos, la Selección Colombia conoció su suerte en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

En el certamen orbital, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la ‘tricolor’ quedó ubicada en el grupo K, en el que se medirá con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje que se jugará en junio y que podría ser Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo.

Este sábado, la FIFA dio a conocer las fechas y los estadios de la programación de la fase de grupos del Mundial 2026. El debut de la Selección Colombia será frente a la debutante Uzbekistán, el 17 de junio de 2026.

El encuentro se disputará en el mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, donde la pelota rodará a partir de las 9:00 p. m. (hora colombiana).



¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia en el Azteca?

La Selección Colombia jugará en el Estadio Azteca AFP

El Estadio Azteca es uno de los escenarios deportivos más icónicos del fútbol mundial, donde Pelé y Diego Armando Maradona se coronaron campeones con Brasil y Argentina en 1970 y 1986, respectivamente.

Sin embargo, la historia no favorece a la Selección Colombia, que frente a los uzbekos deberá buscar revertir los antecedentes en este escenario, donde los números no la acompañan.

El duelo frente a Uzbekistán será la tercera presentación de Colombia en el Estadio Azteca, sede habitual de la selección mexicana.

La primera vez que Colombia jugó allí fue en marzo de 1994, en un partido de preparación para el Mundial de Estados Unidos. La ‘tricolor’, bajo la orientación de Francisco ‘Pacho’ Maturana, igualó 0-0 frente a México.

En mayo de 2002, México y Colombia se enfrentaron nuevamente en un compromiso de fogueo para la Copa del Mundo Corea–Japón 2002, torneo al que los ‘cafeteros’ no clasificaron.

Ese encuentro tuvo un tinte especial, pues fue el primero después de la final de la Copa América 2001, en la que Colombia derrotó 1-0 a los ‘manitos’ con anotación de Iván Ramiro Córdoba en El Campín.

El resultado de aquel choque favoreció a los dirigidos por Javier Aguirre, que vencieron 2-1 a Colombia con goles de Jared Borgetti (52’) y Rafael Márquez (75’). El descuento colombiano fue obra de Óscar 'El Chico' Restrepo. Pese a la derrota, la ‘tricolor’ presentó un equipo alternativo que compitió de buena manera.

De esta manera, Colombia disputará su primer partido oficial en el Estadio Azteca frente a Uzbekistán, por la primera fecha del grupo K, con la obligación de ganar para ratificar su favoritismo en el Mundial 2026.