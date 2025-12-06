Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mohamed Salah, explotó: "Estoy decepcionado, he hecho mucho por Liverpool y me utilizan; duele"

Mohamed Salah, explotó: "Estoy decepcionado, he hecho mucho por Liverpool y me utilizan; duele"

El delantero egipcio acumuló tres partidos consecutivos siendo suplente en Liverpool, y tras el juego contra Leeds United, no se aguantó más. Mohamed Salah dejó en vilo su continuidad.

Por: EFE
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Mohamed Salah, delantero del Liverpool.
Mohamed Salah, delantero del Liverpool.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad