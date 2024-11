James Rodríguez se llevó una sorpresa en las calles de Madrid: recibió inesperado regalo

James Rodríguez vive un segundo semestre de 2024 de contrastes. Mientras que brilla en la Selección Colombia y es pieza clave en cada partido, no suma los minutos esperados en Rayo Vallecano. De hecho, en lo que va de la temporada, solo ha dicho presente en la cancha, en cinco compromisos, con el club. Por eso, ya algunos hablan de una posible salida de allí.

Sin embargo, el mediocampista colombiano no se da por vencido y sigue trabajando, con el fin de ponerse en forma y que el entrenador, Iñigo Pérez, le de más oportunidades. Mientras que su momento llega, se le vio por las calles de Madrid y protagonizó un momento con un aficionado que lo sorprendió, dedicándole unas líneas de 'freestyle' o rimas musciales.

"Ya tú sabes que le meto mucho flow, un saludo para James y con esto me 'robó' el show. Espérate un momento que este rap es de pura cepa. Mientras yo te canto, me como esta arepa. Usted es una leyenda y tiene una zurda mejor que la de Di María. Hágale mi hermano, que le meto muy bacano. En la cancha hay más confianza que el papa en el Vaticano", cantó.

Pero no se detuvo ahí y siguió, resaltando varias de las cualidades de James Rodríguez. "Aquí entro y le canto al '10' de la Selección, el mejor jugador, hermano. Ya tú sabes lo que es, que don James es la '10'. Llegó el colombiano, respetando al del Rayo Vallecano. Hágale que el talento se percibe y el mejor de Colombia, se llama James Rodríguez", añadió el artista.

Un colombiano se encontró a James en las calles de Madrid y le regaló un buen freestyle. Fino. pic.twitter.com/bQF8MAw29R — Goles en Directo (@golesendir_) November 4, 2024

Publicidad

"Oye, dile, yo soy de Pescaíto, de la tierra del 'Pibe', donde nació Falcao y también Carlos Vives. Y si no me creen, James diles que yo les mete diferente, tú tienes una zurda demasiado muy potente. Yo tengo el talento, aunque Vinícius no te aguantó en el Real Madrid, tú te comiste el mundo entero. Soy sincero, no lo niego. Ese man te tenía miedo", afirmó.

James Rodríguez se querría ir del Rayo Vallecano Rayo Vallecano

Por último, se acordó del entrenador que James Rodríguez tuvo en su paso por Real Madrid. "Ni Zidane ni nadie iba a ser mejor que tú porque tú tienes el flow, el talento y la actitud", sentenció. Esto generó una sonrisa en el mediocampista y la escena terminó con un fuerte abrazo entre ambos. El cucuteño le agradeció y se retiró del lugar en donde estaba.