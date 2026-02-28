Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez sigue esperando su debut; Minnesota venció 1-0 a Cincinnati, pero el '10' no jugó

James Rodríguez sigue esperando su debut; Minnesota venció 1-0 a Cincinnati, pero el '10' no jugó

Minnesota United superó a Cincinnati en la segunda jornada de la MLS con un solitario gol de Kelvin Yeboah, sin embargo, todos se quedaron con las ganas de ver al colombiano James Rodríguez.

Por: EFE
Actualizado: 28 de feb, 2026
James Rodríguez todavía no se estrena con Minnesota United.
