Minnesota United
El Minnesota United es un club de la MLS fundado en marzo del 2015, que ha tenido a jugadores colombianos como Darwin Quintero, Ángelo Rodríguez y ahora ficharon a una estrella como el colombiano James Rodríguez.
¿Por qué James Rodríguez es, sin jugar, el futbolista más importante de la historia del Minnesota?
El '10' y capitán Selección Colombia, James Rodríguez, vivirá una nueva experiencia en el fútbol internacional pensando en el Mundial 2026. En Gol Caracol hablamos con un experto de la MLS.