Gol Caracol  / Minnesota United

Minnesota United

El Minnesota United es un club de la MLS fundado en marzo del 2015, que ha tenido a jugadores colombianos como Darwin Quintero, Ángelo Rodríguez y ahora ficharon a una estrella como el colombiano James Rodríguez.

  • James Rodríguez Minnesota United
    James Rodríguez, nuevo jugador del Minnesota United - Foto:
    Getty Images
    Exclusivo
    Colombianos en el exterior

    ¿Por qué James Rodríguez es, sin jugar, el futbolista más importante de la historia del Minnesota?

    El '10' y capitán Selección Colombia, James Rodríguez, vivirá una nueva experiencia en el fútbol internacional pensando en el Mundial 2026. En Gol Caracol hablamos con un experto de la MLS.

David 'Cachaza' Hernández, tercero en la parte inferior de izquierda a derecha, también jugó en Deportes Quindío y Deportivo Pasto
David 'Cachaza' Hernández, tercero en la parte inferior de izquierda a derecha, también jugó en Deportes Quindío y Deportivo Pasto
Fotos: Archivo particular
Fútbol Colombiano

"Antes del fútbol; ayudaba a cargar madera para cocinar, bultos, a desherbar matas en el campo"

"Al principio mi papá me decía que mejor estudiara, que para qué el fútbol. Pero ascendí, no gané mucho jugando, pero ayudaba mis viejitos", confesión de exjugador de Quindío y Santa Fe, entre otros.

Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
X de @realmadridfem
Colombianos en el exterior

París FC vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el juego por Champions femenina con Linda Caicedo

Miércoles de Champions League femenina, y Linda Caicedo con Real Madrid tendrán un duro encuentro frente al París FC en tierras 'galas'. ¡Prográmese y no se pierda este compromiso!

Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Foto: X de @AlWaslSC.
Colombianos en el exterior

Miguel Ángel Borja se fue de doblete con su nuevo equipo; vea los dos goles del colombiano

El atacante 'cafetero' volvió a reportarse con Al Wasl, este martes, en el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final en la Copa AFC.

Edwuin Cetré, delantero colombiano, en un partido de Estudiantes de La Plata
Edwuin Cetré, delantero colombiano, en un partido de Estudiantes de La Plata
Getty Images
Colombianos en el exterior

Edwuin Cetré y la insólita razón por la que no llegó a Athletico Paranaense; "no fue cierto"

A pesar de que viajó hasta Brasil y su fichaje se daba como un hecho, el colombiano, Edwuin Cetré, no firmó con el 'furacão' y se conoció la verdad de la historia.

Maithe López, delantera de la Selección Colombia, celebra un gol en el Sudamericano femenino Sub-20
Maithe López, delantera de la Selección Colombia, celebra un gol en el Sudamericano femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia

Vea el golazo de Maithe López, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20

Cuando se jugaban los últimos minutos del primer tiempo, Maithe López se inventó una buena acción individual y contó con la complicidad de la guardameta rival.

Maithe López, jugadora de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20
Maithe López, jugadora de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia

Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: venció 2-0 a Uruguay

A falta de una fecha para que se baje el telón de la primera ronda del Sudamericano femenino Sub-20, la 'tricolor' logró su primer objetivo y sueña con ir al Mundial.

La Selección Colombia venció 2-0 a Uruguay y clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20
La Selección Colombia venció 2-0 a Uruguay y clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia

Vea el gol de Fernanda Viáfara, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20

En los últimos minutos del partido, válido por la fecha 4 del Sudamericano femenino Sub-20, una pelota quieta puso a celebrar a las dirigidas por Carlos Paniagua.

La Selección Colombia femenina Sub-20 clasificó a la fase final del Sudamericano.
La Selección Colombia femenina Sub-20 clasificó a la fase final del Sudamericano.
Foto: X de @CONMEBOLtorneos.
Selección Colombia

Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano femenino Sub-20, tras Colombia 2-0 Uruguay

Este martes, el combinado 'tricolor' venció a las uruguayas y se aseguró un cupo en la fase final del Sudamericano Sub-20, a falta de una fecha en el grupo A.

Manchester United empató con West Ham y Frank Ilett no pudo cortarse el cabello
Manchester United empató con West Ham y Frank Ilett no pudo cortarse el cabello
AFP
Gol Caracol

Manchester United no le cumplió a Frank Ilett y empató; a seguir esperando para peluquearse

Después de cuatro victorias seguidas, las miradas estaban en el hincha del Manchester United que prometió no cortarse el cabello hasta que su club ganara cinco consecutivos.

Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata.
Foto: AFP.
Colombianos en el exterior

Se frenó el fichaje de Edwin Cetré a Boca Juniors "por diferencias en los criterios médicos"

En las últimas horas, los medios argentinos reportaron sobre el tema de Edwuin Cetré, quien es figura de Estudiantes de La Plata, pero que no ha concretado su salida a un nuevo club.

