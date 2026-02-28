La Selección Colombia clasificó al Mundial femenino Sub-20; Brasil venció 2-0 a Venezuela

La Selección Colombia femenina Sub-20 consiguió su tiquete al Mundial de Polonia gracias a la manito que le dio Brasil luego de superar 2-0 a Venezuela en el último encuentro del Sudamericano de la categoría que se disputó en Paraguay.

A primera hora, la selección Colombia se midió contra Argentina en un juego que con un triunfo sellaba el cupo a la cita orbital, sin embargo, la albiceleste sorprendió y se impuso 3-0 con triplete de Mercedes Diz, figura indiscutida de la cancha.

A la par, Ecuador le pasó por encima Paraguay con un marcador de 5-1, que terminó beneficiando a las 'cafeteras'. La 'tri' anotó por medio de Xiomara Alcívar, Fiorella Pico y un triplete de Mary Guerra mientras que Alison Bareiro descontó para las anfitrionas. No obstante, la última chance la tenía Venezuela, ya que con un triunfo sobre Brasil sacaba de la Copa del mundo a Colombia.

Al final 'La Vinotinto' no logró su cometido y cayó 2-0 con Brasil, que se coronó campeón del sudamericano Sub-20 con anotaciones de Ana Clara Lima y Tainá Ribeiro.



Dicho esto, las dirigidas por Carlos Paniagua culminaron en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con cuatro puntos y una diferencia de gol de -3 que las puso por encima de las guaraníes que terminaron con las mismas unidades pero -8 en goles.



Fecha 5 del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

Ecuador 5-1 Paraguay

Brasil 2-0 Venezuela



Los resultados de Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20

Hexagonal



Venezuela 0-2 Colombia

Paraguay 1-0 Colombia

Colombia 0-1 Brasil

Colombia 0-1 Ecuador

Fase de grupos

