La Selección Colombia clasificó al Mundial femenino Sub-20; Brasil venció 2-0 a Venezuela

La Selección Colombia clasificó al Mundial femenino Sub-20; Brasil venció 2-0 a Venezuela

Brasil se coronó campeón del Sudamericano Sub-20 mientras que la Selección Colombia se quedó con el cuarto y último tiquete a la Copa del Mundo que se disputará en Polonia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
La Selección Colombia busca un cupo al Mundial en el Sudamericano femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

