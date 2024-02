James Rodríguez y su posibilidad de llegar a la MLS: un colombiano lo espera con los brazos abiertos

El futuro de James Rodríguez es una incógnita. Su salida de Sao Paulo parece inminente y, por eso, los rumores no han tardado en aparecer. Varios han sido los clubes que han sonado, desde más de un país alrededor del mundo. Banfield (Argentina), Besiktas (Turquía), y Real Salt Lake (Estados Unidos) han sido algunos de los que han sonado con fuerza. Eso sí, no hay nada oficial por ahora.

Recordemos que el volante fichó con el cuadro brasileño en julio de 2023. El revuelo que causó fue tremendo y las expectativas eran altas. Sin embargo, todo terminaría de una forma inesperada. Con tan solo 14 partidos disputados, un gol y tres asistencias, su paso por el fútbol de este país sudamericano llegaría a su final. Incluso, algunos ya se han pronunciado al respecto, con su opinión.

Rafinha 'alzó la voz' y expresó que "James Rodríguez se entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situacione, pero tiene que ser realista.El fútbol que juega hoy, no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores. Pero para que funcione bien tiene que ser como lo hacen en Selección Colombia para él", expresó.

Así las cosas, ya se empieza a pensar en lo que puede ser el futuro del mediocampista y teniendo en cuenta que Real Salt Lake es una de las opciones, desde dicha institución le llegó un mensaje. Cristian 'Chicho' Arango habló, este viernes 16 de febrero, sobre la posibilidad de jugar y compartir con el cucuteño, con quien, incluso, tiene una relación cercana. Sus declaraciones son claras.

James Rodríguez, futbolista colombiano - Foto: Franklin Jacome/Getty Images

"Claro, obviamente, a quién no le gustaría estar con un 'crack' de esos. Creo que me surtiría mucho de goles. James Rodríguez es un excelente jugador, un gran amigo, que es un crack y a quién no le gustaría jugar al lado de él. Esa es mi respuesta con total sinceridad", afirmó el antioqueño, de 28 años, en medio de una rueda de prensa de presentación del fútbol de los Estados Unidos.