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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y una nueva asistencia; fue para el gol de Andrés Román, en Nacional vs Medellín

James Rodríguez y una nueva asistencia; fue para el gol de Andrés Román, en Nacional vs Medellín

El '23' de Atlético Nacional, James Rodríguez, se reportó con un buen pase para el lateral derecho, en el vibrante clásico paisa de este miércoles, por cuartos de final de Copa BetPlay 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

Atlético Nacional consiguió el 3-1 parcial en el marcador contra Independiente Medellín, este miércoles, gracias a una gran jugada colectiva, que contó con una asistencia de James Rodríguez.

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Al minuto 65, el número '23' de los 'verdolagas', logró darle el pase a Andrés Román, quien eludió a un defensor, entró al área y venció a Eder Chaux con un zapatazo imparable.

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Esta es la tercera asistencia de James Rodríguez con Atlético Nacional. Las dos primeras fueron por Liga BetPlay 2026-II, contra Junior e Internacional de Bogotá.

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Acá la asistencia de James Rodríguez en Nacional vs Medellín, por Copa BetPlay 2026:

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