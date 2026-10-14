James Rodríguez y una nueva asistencia; fue para el gol de Andrés Román, en Nacional vs Medellín

Atlético Nacional consiguió el 3-1 parcial en el marcador contra Independiente Medellín, este miércoles, gracias a una gran jugada colectiva, que contó con una asistencia de James Rodríguez.

Al minuto 65, el número '23' de los 'verdolagas', logró darle el pase a Andrés Román, quien eludió a un defensor, entró al área y venció a Eder Chaux con un zapatazo imparable.

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Esta es la tercera asistencia de James Rodríguez con Atlético Nacional. Las dos primeras fueron por Liga BetPlay 2026-II, contra Junior e Internacional de Bogotá.

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Acá la asistencia de James Rodríguez en Nacional vs Medellín, por Copa BetPlay 2026: