Jefferson Lerma y Daniel Muñoz retomaron trabajos con el Crystal Palace

Luego de unas merecidas semanas de descanso,Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se pusieron a las órdenes en su equipo para una nueva temporada. Los futbolistas colombianos retomaron a los trabajos con el Crystal Palace este miércoles 7 de agosto.

Recordemos que tanto el lateral como el volante de primera línea hicieron parte del plantel que quedó subcampeón en la pasada Copa América 2024 disputada en los Estados Unidos. Lerma y Muñoz fueron elementos importantes en el esquema táctico empleado por el DT de la 'tricolor', Néstor Lorenzo, y además se reportaron en las redes contrarias. El segundo se perdió la final contra Argentina por haber sido expulsado en el duelo frente a Uruguay.

El Crystal Palace fue el que informó de la vuelta a las prácticas de los futbolistas de nuestro país por intermedio de una fotografía en las distintas redes sociales, en las que se les observa luciendo las prendas de entrenamientos de la escuadra situada en el sur de la ciudad de Londres. La publicación fue acompañada con una bandera de Colombia.

En la pasada temporada en la Premier League, Lerma y Muñoz se afianzaron en la titular del Palace y demostraron en cada partido su entrega por los colores del club y los aficionados del club también le han retribuido a esa entrega con apoyo y muestras de afecto.

Precisamente tras reciente Copa América, los jugadores 'cafeteros' se revalorizaron en el mercado y han sido seguidos de cerca por clubes en el 'viejo continente'. A Jefferson Lerma se le relacionó en la prensa internacional con el Fenerbahce, escuadra que es dirigida por el técnico portugués, José Mourinho. No obstante, el oriundo de El Cerrito Valle del Cauca negó esos rumores.

"Yo lo único que tengo claro es que tengo contrato con Crystal Palace por tres años más. Aparte, ya son rumores de la prensa sobre el Fenerbahce, e incluso, le pregunté a mi representante si era verdad y me ha negado totalmente todo", dijo el exAtlético Huila en diálogo con Noticias Caracol.

Por su parte, Daniel Muñoz en un reciente evento deportivo con la marca 'Nike' en Medellín sostuvo que "estoy muy feliz, muy contento, llevo actuando cuatro o cinco meses (Crystal Palace), la verdad es que no tengo afán de salir o de irme, pero siempre lo he dicho, siempre trabajo y me enfoco es para seguir subiendo un escalón más y cada vez que tenga la oportunidad y no soy ajeno a eso".

Daniel Muñoz, lateral de la Selección Colombia. Logan Riely/Getty Images

