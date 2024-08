La última palabra de Ángel Di María, ante las crueles amenazas en Argentina

Luego de haber anunciado que renunciaba a concluir su carrera en su localidad natal en Argentina debido a las amenazas sufridas por su familia,el internacional Ángel Di María renovó con el Benfica hasta 2025, anunció el club portugués.

"Estoy feliz por permanecer en el Benfica un año más" para "seguir ganando títulos", declaró el 'Fideo', de 36 años, en la página del club de Lisboa.

El jugador, campeón del mundo con la 'Albiceleste' en Catar-2022, inicia así su quinta temporada con la formación lusa. Di María ya había defendido los colores del Benfica de 2007 a 2010 antes de regresar en 2023.

Ángel Di María con la Selección Argentina Foto: AFP

El futbolista argentino, que pasó por clubes como Real Madrid, Manchester United, Juventus o París SG, había anunciado a finales de julio que renunciaba a concluir su carrera en su ciudad natal de Rosario como era su deseo.

El número '11' de la 'albiceleste' hizo públicas las amenazas de las que fue víctima desde que trascendieron públicamente las negociaciones que mantenía con el club Rosario Central.

Di María confesó en una entrevista a finales de julio en el medio 'Rosario 3' que su "sueño" era regresar para retirarse en Central, pero que las amenazas dirigidas a su familia le disuadieron.

Para la próxima temporada, el Benfica también contará en sus filas con el volante internacional Renato Sanches, cedido por el París SG.

El PSG oficializó el lunes esa cesión, acompañada de una opción de compra, después de haber confirmado el fichaje de Joao Neves, de 19 años, procedente del Benfica, hasta 2029.

Crudas palabras

"Hubo una amenaza en la inmobiliaria de mi hermana: era una caja con una cabeza de chancho (cerdo) y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a (el club Rosario) Central la próxima cabeza era la de mi hija Pía", dijo Di María al medio local Rosario 3', en una entrevista publicada este martes.

"No salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron", contó el reciente bicampeón de América, quien jugó con la 'Albiceleste' por última vez en la final del torneo continental, el 14 de julio pasado.

El delantero campeón del mundo en Catar-2022 había manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de concluir su carrera profesional en Rosario Central.

"El sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta", volvió a señalar el deportista, quien dijo que su familia comparte ese deseo. Sin embargo ante las amenazas agregó que "yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no".