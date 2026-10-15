Jhon Arias y un crudo mensaje para los hinchas de Fluminense; "tienen amnesia"

Palmeiras se impuso este miércoles por 1-2 a Fluminense en el partido de ida de la semifinal brasileña de la Copa Libertadores y, con los tres puntos conquistados en el Maracaná, garantizará cupo nuevamente en la final del torneo continental con un empate en casa la próxima semana. El colombiano Jhon Arias fue el titular en el 'verdao' y de nuevo fue abucheado por los hinchas del 'tri'.

Para el volante no hubo presión de nada al momento de jugar. "No, en absoluto. Creo que la gente sufre de amnesia. Soy un jugador que ganó para este club, soy parte de su historia, y eso es algo que nadie puede borrar. Hoy represento a otra institución, donde soy muy feliz", dijo de entrada.

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"Me preparé de la misma manera que me preparo para todos mis compromisos. Para mí, no interfiere con nada, no cambia nada. Lo que me importa es que vinimos aquí y logramos el gran objetivo", agregó el exSanta Fe.

Jhon Arias en Fluminense vs Palmeiras Copa Libertadores AFP

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El conjunto paulista, que el año pasado fue superado por Flamengo en la final, dio un importante paso para avanzar nuevamente a la decisión gracias a un tanto del atacante argentino José Manuel 'Flaco' López al final del primer tiempo y otro de Marlon Freitas a cinco minutos del final.



Los locales descontaron en los minutos de reposición por intermedio de Wesley Nata.

Pese a que Fluminense dominó el partido y generó más jugadas de peligro, los visitantes fueron más efectivos, anotaron en dos contragolpes y supieron administrar la ventaja durante todo el segundo tiempo.

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Fluminense quiso hacer valer su favoritismo en el Maracaná y comenzó presionando desde el primer minuto ante un Palmeiras que se mostró desordenado y se limitó a intentar contragolpes.

Los locales tuvieron varias oportunidades para abrir el marcador en el primer tiempo, pero tanto Hulk como el uruguayo Agustín Canobbio y el venezolano Jefferson Savarino fallaron en las finalizaciones.

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La jugada más peligrosa la tuvo el veterano delantero Hulk a los 40 minutos cuando recibió una asistencia de Paulo Henrique Ganso dentro del área, se giró sin marcación y pateó con dirección, pero el balón terminó estrellándose en el pecho del portero Carlos Miguel.

Cinco minutos después y en su primera jugada peligrosa, 'Flaco' López abrió el marcador para el Palmeiras tras aprovechar un contragolpe y una asistencia del lateral uruguayo Joaquín Piquerez.

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El tanto fue un castigo para un Fluminense impotente para abrir el marcador pero que en el primer tiempo tuvo el control de balón durante el 70 % del tiempo y consiguió cinco finalizaciones contra solo dos del Palmeiras.

López, que ahora suma cuatro goles y cuatro asistencias en la Libertadores, aprovechó el nerviosismo del Fluminense para generar en los últimos minutos otras dos jugadas que por poco le permiten aumentar el marcador.

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Consciente de la necesidad de remontar para evitar un duro golpe en el partido de ida en casa, Fluminense volvió reforzado para el segundo tiempo con Hércules y el colombiano Kevin Serna, y nuevamente se lanzó al ataque, mientras Palmeiras mostraba nuevamente dificultades para salir de su área.

Sin embargo, la primera jugada peligrosa en el segundo tiempo la protagonizó Piquerez, que aprovechó un pase de Marlon Freitas para invadir el área y patear con fuerza, pero Fábio alcanzó a desviar el balón con los dedos.

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A los 57 minutos fue el portero del Palmeiras quien se lució para impedir que Canobbio empatara con un cabezazo.

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, que tuvo que ver el partido desde las gradas por una suspensión, prácticamente renunció al ataque al retirar de la cancha a sus tres principales jugadores ofensivos: 'Flaco' López, el colombiano Jhon Arias y Andreas Pereira.

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Pero eso no impidió que Marlon Freitas aprovechara un nuevo contragolpe en el minuto 85 y un rebote dentro del área para ponerle cifras definitivas al partido.

Cuando todo parecía decidido y ya en el minuto 3 de la reposición, el juvenil Wesley Nata descontó de cabeza para el Fluminense, pero ya no había más tiempo para la remontada.