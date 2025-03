Así llegó Jhon Jáder Durán a Irán: cubierto hasta la cabeza; no tuvo otra opción

Jhon Jáder Durán apareció en Irán con la comitiva del Al Nassr de Araba Saudita para afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Champions de Asia contra el club Esteghlal.

Y aunque las relaciones entre persas y saudís suelen ser tensas por la supremacía que cada país quiere tener en el Medio Oriente, del que son las máximas potencias, en esta oportunidad lo que se vio con la llegada del conjunto árabe a Teherán fue un clima de completa cordialidad.

De hecho, autoridades locales recibieron al equipo visitante en pleno aeropuerto, donde hubo cruce de saludos y hasta regalos para dirigentes, futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, a los que les entregaron un particular presente que sorprendió a más de uno: una flor azul.

Todo trascurrió en plena normalidad, pues no hubo aficionados del conjunto anfitrión ni otro tipo de personas alterando la tranquilidad del arribo.

Así llegó Jhon Jáder Durán a Irán: tapado hasta la cabeza

El atacante antioqueño apareció en suelo persa más abrigado que de costumbre, ya que no suele a cubrirse tanto. Sin embargo, las bajas temperaturas de Teherán, donde actualmente hay invierno, hicieron el que el paisa se resguardara del frío.

Fue así como se le vio con pantalón saco y una capota que solo le dejaba al descubierto parte del rostro, pinta distinta a la que lució cuando salió de Riad, en Arabia, donde estaba en camiseta y con una gorra puesta.

Incluso, cuando fue a reconocer el terreno de juego del estadio Azadi, el ‘cafetero’ estuvo de igual forma y con manos en los bolsillos para mantener la temperatura.

نحن هُنا لذهـاب دور الـ16 🏆 pic.twitter.com/NvjmbYrZZd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 2, 2025

Esta es la primera vez que Durán va a Irán, a donde no viajó Cristiano Ronaldo , pues en la última presentación de su equipo en ese territorio el 'cafetero' no fue incluido debido que esa vez no fueron desplazados los referentes de la nómina por no tratarse de un encuentro definitivo.

Ahora, la contienda es a otro precio si se tiene en cuenta que empiezan las rondas de eliminación directa y que Al Nassr tiene como objetivo avanzar porque a partir de cuartos de final todos los encuentros se efectuarán en Arabia, donde la escuadra del antioqueño espera tener amplias posibilidades de título.

El cotejo de vuelta está programado para el lunes 10 de marzo a la una de la tarde, hora colombiana.