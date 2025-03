Continuidad de Falcao García en Millonarios, “en entredicho” por palabras de Gustavo Serpa

La tensión en Millonarios apareció después de que Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas del club, hubiera dicho en la asamblea de socios que no era el culpable del desempeño del equipo en el terreno de juego, pues hubo quien cargó tintas sobre él por ese motivo.

Por ello, Serpa expresó que los señalamientos no deberían caer sobre él y para ello mencionó a Radamel Falcao García: “¿Soy el responsable de que Falcao haya errado 3 goles en Pasto ? Somos responsables de armar un equipo competitivo, pero no de que los jugadores no tengan un buen 'performance' en el último partido".

La dura intervención hizo que el propio Serpa aclarara al día siguiente en Blu Radio que no estaba atacando al ‘Tigre’ : “Soy un convencido de la grandeza de Falcao. Cualquiera puede fallar. Yo hacía referencia a que la responsabilidad de los gestores llega hasta cierto punto”.

Además, comentó que había hablado con el jugador para evitar malentendidos y que las partes habían quedado en los mejores términos.

Sin embargo, no todo parece estar en tanta calma, como lo comentó Serpa, ya que el propio García manifestó las incomodidades que esto le ha traído.

Continuidad de Falcao en Millonarios, en “entredicho”

El atacante samario dijo después del triunfo 2-0 de su equipo sobre Deportes Tolima en la fecha 7 de la Liga Betplay que el asunto sigue sobre la mesa: "Ha sido una semana difícil para mi familia y para mí. Ha sido una semana de reflexión, de meditar las situaciones y creo que va a seguir siendo así en los próximos días”.

Y añadió sobre su permanencia en el club, con el que tiene contrato firmado hasta mitad de 2025: “No es momento de hablar”.

En consecuencia, el periodista Ricardo Orrego manifestó en Blu Radio que Falcao aún tiene el tema “vivo”, pues “dejó en entredicho la posibilidad de su continuidad".

También agregó que Gustavo Serpa no logró apaciguar los ánimos: “El tema no se cerró como esperaba el representante de los máximos accionistas. Las heridas están abiertas… No está saliendo para nada bien”.

Incluso, Orrego señaló que la polémica no habría sido bien manejada por Serpa hacia Falcao: “No fue tan sencillo con decir simplemente: ‘Mire, yo no quise decir lo que dije porque dije lo que no quise decir’”.

Bajo este panorama, Millonarios se alista para visitar al Once Caldas el miércoles 5 de marzo a las 7:30 de la noche en el partido único de la primera ronda de la Copa Sudamericana , duelo cuyo ganador avanzará a la fase de grupos del certamen.