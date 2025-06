Jhon Lucumí; de los rumores con Real Madrid, a su presente en Bolonia y sueño de ir al Mundial

Figura durante varias temporadas en el fútbol europeo, por su buen presente y calidad con y sin pelota,Jhon Lucumísí que ha dejado en alto la bandera de Colombia en el exterior; tanto, que hoy por hoy su nombre figura en las principales portadas de los medios más importantes, donde lo ponen en equipos como Real Madride Inter de Milán, entre otros.

Además de eso, el central ‘cafetero’ se ha ido ganando de a poco un especio en la Selección Colombia, con quien espera poder jugar la Copa del Mundo en el próximo año.

Y justamente, para hablar de estos y muchos temas más, Gol Caracol charló en exclusiva con Lucumí, quien se confesó y habló a detalle de su preparación personal, la actualidad en el fútbol italiano, el próximo mercado de fichajes y más.

Jhon Lucumí campeón de la Copa Italia con Bolonia @Bologna

¿Qué se siente anotar el primer gol en la historia de Bolonia, por Champions League?

“No, creo que a medida que va pasando el tiempo va cogiendo esa importancia y le va dando ese valor. La verdad, muy contento por eso, creo que estoy muy contento con lo que he podido lograr y he podido ir creciendo. Creo que aún me falta mucho por crecer y mejorar e intento día a día dar lo mejor de mí. Con eso quedo y estoy contento, satisfecho porque es el trabajo de todos los días, de mucho tiempo”.

¿Cómo analiza el título en Copa Italia?

“Es como el premio a esa dedicación, a ese esfuerzo y creo que como equipo también nos propusimos poder llegar lo más lejos posible, hacer lo mejor posible por el club y creo que en los años que llevo ahí lo hemos podido hacer como equipo; eso me alegra mucho porque hemos podido lograr esos objetivos”.

¿Cómo recibe los elogios de su propio entrenador en Bolonia?

“Es gratificante y da mucha alegría poder escuchar estas cosas, pero creo que con lo que más yo me quedo son esas cosas puntuales que hay que mejorar para llegar a ser ese jugador top. Creo que es lo más importante que uno, digamos, me puede quedar porque las cosas buenas que con el entrenamiento obviamente se van a seguir potenciando más, pero enfatizo en esas cosas que me faltan para ser un central top, puntualizar en esas cosas que hacen la diferencia y que claramente debo trabajarlas y esforzarme mucho más”.

¿Jhon Lucumí es autocrítico consigo mismo?

“Para mí es gratificante cuando me elogian, pero sé que faltan cosas para llegar a ser top y es lo que quiero. No quiero llegar a un punto de conformarme y de creer que no tengo nada para seguir mejorando, ni seguir creciendo porque creo que es el peor error que pudiera cometer; ojalá sigan habiendo esas personas que puedan ser autocríticas para mí en el buen sentido y que me puedan ayudar a seguir construyéndome como jugador y a seguir mejorando, que creo que eso es lo que va a ser la diferencia para alcanzar el alto nivel”.

¿Hubo acercamientos con Real Madrid o el Inter?

“Da mucha alegría y es gratificante porque uno en el trabajo, en esto que hace, es lo que busca, que estos equipos puedan poner los ojos en uno y que se puedan fijar en el talento que uno puede tener, pero en el momento, la verdad, solo fueron cosas de redes sociales; nunca me llegó algo cercano de que fuera así y nada, en este momento estamos en eso, trabajando e intentando crecer para que estas cosas puedan llegar y creo que Dios y el tiempo irán colocando grandes bendiciones, pero creo que lo que está en mi mano y lo que puedo controlar es trabajar bien, corregir, intentar siempre dar lo mejor en cada partido y creo que esas cosas se van a ir dando si así Dios lo permite”.

Jhon Lucumí en Bolonia @Bolognafc1909

¿Su presente ahora es el Bolonia?

“En este momento sí; ahora tengo que volver a Bolonia. Allí contrato ahí y vivo el día a día; no sabemos qué es lo que vaya a pasar, qué es lo que vaya a suceder, pero en este momento mi presente es Bolonia, estoy muy contento también, me han brindado todo, mi familia está bien, está feliz, mi hijo, mi señora y claramente eso me hace estar bien, sin embargo no sabemos qué va a pasar, vamos en el día a día y esperamos qué cosa va a suceder”.

¿Em qué equipo le gustaría jugar en Europa?

“En Colombia soy hincha del Deportivo Cali, pero creo que por fuera, no sé, me gustaría jugar en el Manchester City, el Arsenal, el Liverpool, el Real Madrid, el Barcelona; estos son clubes que con solo nombrarlos a ti te emocionan mucho, y bueno, esperemos a ver qué pueda pasar y ojalá esos sueños, esos anhelos que uno tiene, confiando en Dios, se puedan cumplir”.

Jhon Lucumí (derecha) junto a Jhon Arias en un partido de la Selección Colombia. Getty

¿Cómo ve a esta Selección Colombia? ¿Sueña con el Mundial?

“Hay un grupo comprometido, trabajando fuerte, que queremos solo esa buena energía, esa buena actitud, que todo lo que se hace adentro es para el grupo y por el bien de la selección. Nosotros también queremos poder poner un granito de arena para que la selección siga creciendo y evolucionando y que la sigan viendo de muy buena forma. A la hinchada le agradecemos mucho y que ojalá en estas dos fechas que faltan nos puedan acompañar, para que podamos darles tener esa alegría de poder ir al Mundial”.