José Mourinho, feliz pero avisa a Jhon Durán, tras sus dos goles en Fenerbahçe; 'no se relaje'

Tras la victoria de Fenerbahçe por 4-0 frente a Al Ittihad de Arabia Saudita, en su tercer partido de preparación para el segundo semestre del año, Jhon Durán pese a ser suplente, se estrenó con doblete y recibió buenos comentarios por parte de su técnico, José Mourinho.

El colombiano, en su debut con la camiseta del club turco, marcó un doblete y dejó buenas sensaciones en su primer partido, ganándose los elogios de su técnico, aunque también recibió un mensaje claro de parte del entrenador.

"Se han marchado jugadores clave, que jugaron todos los partidos. Tenemos dos nuevos. El club ha hecho un trabajo fantástico en ese sentido. Brown es un jugador con mucho potencial. Jhon es un delantero fantástico", inició diciendo en rueda de prensa 'Mou'.

"Claro que aún tenemos algunas carencias. Estamos intentando construir algo especial. No podemos destruir lo que estamos intentando construir. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos. Claro que queremos incorporar jugadores importantes. No queremos destruir lo que hemos construido. No estamos jugando a la PlayStation. Necesitamos centrarnos en lo que tenemos. Necesitamos construir bien", agregó el técnico portugués.

Concluyó diciendo: "Fue un buen resultado, pero el resultado no fue lo más importante hoy. Cometimos algunos pequeños errores, hay áreas que debemos mejorar, pero tuvimos un buen desempeño. Creo que estamos construyendo algo especial esta temporada. Tenemos un gran grupo. Estoy muy contento por eso".

Cabe recordar que 'Mou' se destaca por ser un técnico exigente y con gran determinación en cuanto al juego y los resultados de sus equipos. Aunque se especuló sobre supuestos malos comentarios hacia el colombiano, todo quedó en falsos rumores. Queda claro que el jugador de la Selección Colombia está plenamente enfocado en su nuevo reto con el club turco, dejando atrás las polémicas vividas tanto en Al Nassr como en el combinado nacional.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán y Fenerbahçe ?

Al club turco le restan dos compromisos de preparación antes de afrontar los partidos oficiales del segundo semestre del año. Su próximo reto será frente al Benfica de Portugal, equipo al que recientemente se unió su compatriota Richard Ríos. El encuentro se disputará en el Estádio da Luz, el próximo sábado 26 de julio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Se espera que en este partido Jhon Durán pueda volver a sumar minutos para seguir adaptándose al juego que quiere José Mourinho en su equipo para la liga turca y la fase previa de la Champions League enfrentando a Feyenoord en busca de un cupo a la fase de grupos del certamen internacional.