José Mourinho utilizó a Dávinson Sánchez para generar polémica: delicada acusación

El entrenador del Fenerbahce, el portugués José Mourinho, y el delantero argentino Mauro Icardi, estrella del Galatasaray , se han lanzado este martes pullas mutuas, acusando al respectivo equipo rival de jugar al "balonmano".

"Mi Portugal alcanzó de forma brillante las semifinales en la Copa Mundial de Balonmano que terminó el domingo pasado, y quiero felicitarlo por esta hazaña y el impacto que crea en la juventud del país", escribió Mourinho en su cuenta en Instagram.

Pero la foto que va junto al texto muestra al defensa colombiano Dávinson Sánchez , del Galatasaray, ex del Ajax y el Tottenham, en el partido de anoche contra el Gaziantep, con el balón aparentemente rozando su mano levantada.

La victoria del Galatasaray (0-1) le otorga un total de 57 puntos en la Superliga, 8 por encima del Fenerbahçe, segundo en la clasificación.

Horas más tarde, Mauro Icardi, publicó en su Instagram una imagen de un partido del Fenerbahçe con una posición del balón similar y las palabras "Mundial de Balonmano" y unos emoticonos de risa.

Dávinson Sánchez con el Galatasaray. Foto: Getty Images.

Agregó también un fotomontaje, difundido en redes en septiembre pasado tras una derrota del Fenerbahçe contra el Galatasaray, que muestra a Mourinho llorando con la leyenda 'The Crying One', en alusión a su mote 'The Special One' (El Especial).