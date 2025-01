Compañero de Dávinson Sánchez, envuelto en polémica con su expareja: "Eres una prostituta"

En Turquía se habla mucho del Galatasaray, equipo en el que juega Dávinson Sánchez. Pero no precisamente por lo futbolístico, más bien por la polémica que se ha generado en las últimas semanas, en torno a la vida privada de uno de los compañeros del colombiano.

Se trata de Mauro Icardi, quien nuevamente vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’, después de que se filtrara una llamada en la que charlaba con Wanda Nara, su expareja. Lo complejo del tema en la conversación, resalta en las fuertes palabras e insultos.

“¿Qué problema tienes con la casa, si no es la tuya? La tuya la tienes llena de pendejos, de pendejos, ridículos y no puedes atender a tu hija el día de cumpleaños. Una vergüenza, anda a limpiarte el cul**. Estaría bueno que no llames a la nena, hablándole de la hija de la prostituta. No da porque no son bienvenidas en mi casa”, indicó Wanda Nara, haciendo referencia a la nueva relación del delantero argentino, con la ‘China’ Suárez.

Nuevos audios explosivos de Wanda a Icardi 🔥 https://t.co/xu0avxufZV pic.twitter.com/d2UZ0HfrNT — Clarín (@clarincom) January 22, 2025

Y justamente, por la misma razón, la modelo le reclamó a Icardi el haberle, no solo dado entrada a ella, sino también a sus hijos; hecho que no le gustó ni cinco a Nara, y más teniendo en cuenta que ya empezaron a involucrarse con los suyos. “Si tú te quieres fumar a todos estos pibitos abandonados por su padre, báncatelos tú, pero nosotros no nos vamos a bancar a nadie. Yo ni en pedo me banco con nenes ajenos a mi casa”, complementó la expareja de Icardi.

Pero la cosa no quedó ahí, pues el goleador de Galatasaray le respondió a Wanda, echándole en cara la vez que se fue con el reconocido cantante argentino, mientras todavía era su pareja: “Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación. Mira vos, la misma prostituta que fuiste tú con L-Gante y te fuiste con su hija, la metiste en la casa de mi hija. ¿Viste cómo cambia todo? Eres la menos indicada para hablar”.

Esta es una ‘novela’ de nunca terminar, en la que los hijos son los principales perjudicados. Ahora, mientras ambos buscan darle punto final a su matrimonio, se encuentran iniciando una nueva relación sentimental.