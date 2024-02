Juan Carlos Osorio se 'calentó' y criticó a sus jugadores con 'picantes' declaraciones: "Es triste"

Juan Carlos Osorio todavía no sabe lo que es perder desde que está al mando de Athletico Paranaense, pero el colombiano no se conforma y, luego de igualar 1-1 frente a Coritiba el pasado domingo, manifestó su “tristeza” por no sumar de a tres.

Además, el ‘cafetero’ enfatizó en el nivel de juego deseado, que todavía no se ve en campo lo que él espera del equipo brasileño, por lo menos en estas primeras jornadas del Campeonato Paranaense. “Me pongo muy triste. Esto no puede ser un reflejo del fútbol brasileño. Muy mal, muy pobre, muy débil. Es imposible que dos equipos de primera división, Coritiba y Athletico, crean en un fútbol elaborado, como lo hacen el Arsenal y el Brighton”, dijo Juan Carlos Osorio ante los medios de comunicación.

“Dos opciones de gol. Muy débil, malo, imposible. Estoy muy triste por la afición del Paranaense y también por la afición del rival. Lo mostrado en cancha no representa al fútbol brasileño. Calidad, pase, respiración con balón, control. El partido de esta noche (el pasado domingo) fue triste para ambos equipos", agregó el ‘cafetero, quien actualmente ocupa la primera posición en el torneo estatal, con un total de 21 unidades.

Sumado a eso, Juan Carlos Osorio afirmó que, desde su perspectiva, el espectáculo fue ‘pobre’, misma razón por la que queda preocupado de cara al futuro, en donde espera encontrar el nivel deseado en cancha: “Hablo por mi trabajo y no por el otro entrenador. Yo respeto. Para mi equipo es imposible jugar un buen fútbol sin dar 10 o 15 pases en campo contrario. Imposible, feo, débil. Tenemos que trabajar y entrenar todos los días, enfatizar y convéncelos de la idea. Como Brasil en el 82, Toninho Cerezo, Falcão, Júnior. Pasar, controlar. Muy pobre y triste. Asumo toda la responsabilidad”.

Juan Carlos Osorio, entrenador del Athlético Paranaense Foto: Athlético Paranaense

“No tengo la respuesta de sobre cuándo alcanzará el nivel deseado. Yo entreno al equipo. Algunos deportistas comprenden y asimilan ideas más rápidamente que otros. No puedo garantizarlo y supongo que eso. Pero tenemos que jugar mejor”, complementó el estratega de 62 años.

Para concluir, Osorio también se refirió a lo que fue su ‘rifirrafe’ con la hinchada de Coritiba, a la que le respondió con besos frente a los insultos recibidos: “Yo no lo provoqué, por el contrario, algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí? ¿Puedes decirlo todo, insulto? El fútbol brasileño tiene que ocuparse de esto. No soy yo. Estoy de paso, puedo salir mañana”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Athletico Paranaense?

Correspondiente a la última jornada de la fase de grupos en el Campeonato Paranaense, los dirigidos por Juan Carlos Osorio enfrentarán a Sao-Joseense el domingo 25 de febrero, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).