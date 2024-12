Juan Carlos Osorio y su peor decisión como técnico, según él, por culpa de la Selección Colombia

Con la clasificación hasta los cuartos de final de la Liga de México con Xolos de Tijuana, el técnico Juan Carlos Osorio ha vuelto a ganar notoriedad en el fútbol internacional. Más allá de la eliminación en la serie frente a Cruz Azul, el profesional de nuestro país volvió a ocupar espacios en los medios de comunicación del mencionado país.

Por esa razón, el entrenador colombiano fue invitado a una entrevista con el reconocido periodista David Faitelson y fue ahí en donde dejó escapar unas palabras para calificar la peor decisión de su vida en el fútbol.

"Creo que dejar la Selección de México ha sido mi mayor equivocación en mi carrera profesional (…). Yo debí continuar en el proceso, pero por razones personales y también porque creí en los directivos colombianos decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me habían manifestado. Retrospectivamente un grave error", expresó Osorio en primera instancia.

Juan Carlos Osorio. DT de Tijuana. Francisco Vega/Getty Images

A lo que se refirió el experimentado DT fue posterior a haber orientado al seleccionado mexicano en el Mundial de Rusia 2018.

Pero Osorio no se quedó ahí, sino que siguió con sus decargos para apuntar que "me dolió muchísimo (no dirigir a Colombia). En la última parte del Mundial me manifestaron abiertamente que era el candidato, aunque yo quise que esa fuera una decisión consensuada, al final no lo fue. Los que toman la decisión final optaron por otra opción".

¿Qué más dijo Juan Carlos Osorio?

En medio de la charla con Faitelson y en declaraciones reproducidas por el sitio web 'TUDN', también se tocó un tema relacionado con la supuesta corrupción que existe en el fútbol.

"El futbol como espectáculo es un medio corrupto, es un medio como la política, como los sistemas de salud de muchos países en el mundo, es un mundo donde hay mucho dinero y por eso hay una corrupción al extremo e intereses personales económicos y de poder", complementó Osorio.

Ante la pregunta textual si a él lo han intentado corromper, el colombiano apuntó que "no hasta ese punto, pero sí sugerencias de que por qué no pones a este o aquel. Como a casi a todos, pero la gran diferencia es que nunca lo he aceptado, ni lo aceptaría tampoco".

De esa forma, Juan Carlos Osorio habló y fue claro, hasta reconociendo que su forma de ser y de actuar puede ser inconveniente para muchos. Así finalizó: "yo reconozco que soy un hombre que confronto, transparente, directo, y que el juego es una cosa y el futbol es otra cosa".