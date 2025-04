Juan Fernando Quintero aclaró el tiempo pactado para volver a Argentina; atentos en América

"Yo se lo expresé a Diego (Milito), porque si me iba a River Plate (después de salir de Racing), a él eso no le iba a ir bien. Yo le dije a él cual era la realidad de mi decisión, se quedó en un pacto de no venir en un determinado tiempo". Esas fueron las palabras de Juan Fernando Quintero, figura del América de Cali, en una entrevista de hace unos minutos con 'Espn', en la que aclaró una serie de rumores que lo pusieron de vuelta en el plantel de la 'banda roja', luego de su exitoso paso por el equipo de Avellaneda.

De esa forma, el volante antioqueño tranquiliza un poco a sus seguidores en el fútbol argentino y especialmente a los de América de Cali ante las versiones de una posibilidad cercana de regresar al balompié internacional.

En la misma entrevista, a 'Juanfer' también le preguntaron por ese sentimiento por River. Así, el colombiano comentó que "cuando se abre el mercado, siempre uno aparece relacionado (con River). Hay un pacto de caballeros con Diego (Milito) y con la gente de Racing. Hoy estoy en un gran club, jugando torneo internacional, compitiendo, con la realidad de un gran partido frente a Huracán. Y bueno, uno como hincha le hace fuerza a River, sí hubo unos acercamientos en diciembre, pero yo tenía la decisión de estar cerca a mi familia, ya después veremos qué pasa. Ahora no hace falta que venga a River, hay grandes jugadores y como hincha lo disfruto".

En el panorama se viene un clásico entre River Plate y Boca Juniors, que será este 27 de abril de 2025 en el estadio Monumental y ese tema también se lo pusieron sobre la mesa a Quintero, quien dijo que "simplemente quiero verlos, hacerles fuerza, el clásico siempre llama, tengo buenos recuerdos (risas). Aparte están Fernando (Gago) y Juan Román (Riquelme), con quienes hay una gran amistad. Claro, el corazón tira para el lado de River".