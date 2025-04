"Es difícil encontrar otro jugador como Juan Fernando Quintero en el fútbol colombiano"

América de Cali y Millonarios empataron 0-0, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2025 . Allí, la baja más sensible para el 'escarlata' fue la de Juan Fernando Quintero, quien fue expulsado en la anterior jornada frente a Envigado. Así quedó en evidencia en la falta de creación del conjunto local y el entrenador Jorge 'Polilla' da Silva lo reconoció en rueda de prensa.

¿Qué faltó para llevarse la victoria?

"Intentamos y fuimos a buscar la victoria, desde el principio hasta el final. En algunas ocasiones, equivocamos los caminos y nos faltó claridad. De todas maneras, tuvimos situaciones que pudimos haber convertido. Buscaremos el juego que nos permita llegar al gol. Este equipo venía con un alto rendimiento y en estos últimos partidos nos faltó eso. Se buscó, pero no se pudo y ya está".

¿Le preocupa esto de cara a lo que se viene?

"Siempre me voy preocupado cuando las cosas no salen de la mejor manera. Más allá de la juventud de Millonarios, viene con una senda de buenos resultados, sumando minutos y en la parte alta de la tabla, por lo tanto, no se puede minimizar. Aun así, no lo pasamos mal y se controló todo. De haber anotado, el partido hubiera sido diferente; se generaron varias opciones de peligro".

Jorge 'Polilla' da Silva, director técnico de América de Cali, en una sesión de entrenamiento Twitter de América de Cali

¿Cuál es su análisis de la falta de gol?

"Nos preocupa la falta de gol en estos últimos partidos. América venía generando mucho y convirtiendo, pero se nos cerró el arco; además, no estamos generando en la medida de lo que el equipo puede hacer. Hay que analizar algunas cosas que pueden ser importantes y nos ayudarán a mejorar. No podemos desconocer lo que Juan Fernando Quintero le da al equipo en ataque".

¿Qué esperaba de Sebastián Navarro?

"Ante la ausencia de 'Juanfer', no tenemos en el plantel a nadie de características similares, es difícil encontrar un jugador como él, tanto en América como en el fútbol colombiano. Sebastián lo hizo bien en el clásico y tuvo un par de situaciones; y es un futbolista que nos da buen fútbol, ataca los espacios, pisa el área y estuvo cerca de convertir, entonces fue bueno lo que hizo".