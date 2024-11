César Farías: "Estamos jugando con mucha seriedad, buscando la clasificación"

Este sábado 2 de noviembre,Junior de Barranquilla empató 0-0 con Envigado en la Liga BetPlay 2024-II. Tras el partido, César Farías analizó el partido y se mostró poco contento con el resultado.

"El equipo debe tener propósitos. Veníamos con la intención de ganar, hicimos más de las circunstancias para hacer un gol, pero no lo logramos. Ellos también realizaron buenas jugadas que pudieron terminar en gol, pero uno sabe que esto sirve si seguimos siendo fuertes de local", comentó en primera instancia.

Tras ello, buscó centrarse en el futuro. "Por eso, debemos enfocarnos en el próximo partido. La importancia de lo que estamos jugando es notable, y sumar puntos es crucial. Estamos dentro de los propósitos que nos trazamos, como no recibir goles ni tarjetas, y, en ese sentido, se ven pasos importantes de cara a lo que viene", declaró el venezolano.

"Hay veces en las que no se logran concretar las ocasiones. Tuvimos una arrancando el primer tiempo y otra en el complemento, además de varias oportunidades con nuestros atacantes. Estamos llevando la pelota a donde debe estar", agregó a su explicación.

Acción de juego entre Junior y Envigado, por Liga BetPlay Foto: Colprensa

Más declaraciones de César Farías

Sobre las críticas por el empate...

"Respeto la interpretación de los demás, pero nosotros estamos jugando con mucha seriedad, buscando la clasificación. Los demás equipos también tienen sus necesidades, pero si hubiéramos marcado, el partido habría sido diferente. Lo intentamos, pero no logramos desequilibrar el foco. Siento que el equipo tiene espíritu, aunque de visitante el Junior no juega igual que en Barranquilla. Somos seres humanos y la cancha tampoco está en condiciones impecables, no se encuentra en el mismo estado. El jueves jugaremos en nuestra cancha y debemos buscar un perfeccionismo".

César Farías se centra en el futuro...

"La narrativa desde afuera se ve de otra manera. Junior tiene jugadores que no están, pero no buscamos excusas, sino que trabajamos por un futuro entre todos: con la hinchada, los dirigentes y los jugadores. Estamos fuertes, porque cuando no se es fuerte mentalmente, los partidos se desespejan. Hoy Junior tuvo estabilidad. Ojalá clasifiquemos al cuadrangular y ojalá consigamos esos puntos cuando más los necesitemos".

Su opinión de Envigado...

"El rival viene de ganar 3-0 contra Águilas, un equipo complicado. Entonces, imagínese si nos hubiéramos dejado llevar por los errores de los demás. No estoy completamente feliz con esto, pero dimos pasos adelante y regulamos al equipo, porque jugamos el jueves. Jugar de visitante implica casi 2,000 metros de altura y eso afecta, pero lo manejamos bien y corrimos hasta el final. Hay cosas interesantes: no cometimos penales ni expulsiones, y eso habla bien de los jugadores. Ahora, debemos volver a casa y concretar las oportunidades allí, las que tuvimos hoy".