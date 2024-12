La novela de Juan Fernando Quintero está cerca de terminar. Este domingo 29 de diciembre, desde Argentina, dan como un hecho su salida de Racing y llegada a América de Cali para 2025. De esa manera, de concretarse y hacerse oficial, sería su quinto equipo en Colombia, tras jugar en Envigado, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

El medio 'TNT Sports' afirmó que "'Juanfer' ya tendría TODO ARREGLADO con los 'escarlatas'". Pero no es no fue todo, ya que dieron detalles del contrato que tendría. "Firmaría por tres años, que ya lo tiene asegurado, y estaría todo OK desde el jugador", añadieron en la información, que ha dado de qué hablar tanto en todo territorio argentino como 'cafetero'.

Eso sí, el esfuerzo de los 'diablos rojos' para hacerse con el fichaje de Juan Fernando Quintero sería muy grande, teniendo en cuenta que "se convertiría en el mejor pago del fútbol colombiano". Ahora, solo falta que "la oferta formal llegue a las toldas de Racing, pues todavía no sucedió". Y es que deberán finiquitar algunos detalles, pese al visto bueno del volante.

Juanfer QUINTERO ya tendría TODO ARREGLADO con América de Cali. El contrato por 3 años ya lo tiene y estaría todo OK con el jugador.



▶️ Se convertiría en el MEJOR PAGO del fútbol colombiano. Lo único que falta es que llegue una oferta formal a Racing, lo cual todavía no sucedió.… pic.twitter.com/X1AHljjQL8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 29, 2024

Por último, hablaron de algunos valores, dando a entender que "más allá de que la cifra oficial que pretende Racing no es oficial, lo que trascendió que es por cinco millones de dólares se podría dar la salida del club". De esa manera, el equipo de Gustavo Costas se quedaría sin dos piezas clave: junto a 'Juanfer', el también colombiano, Roger Martínez, diría adiós.

Recordemos que en el caso de Roger Martínez, según información de última hora, le hicieron una propuesta que incluye un nuevo contrato de 18 meses, manteniendo los términos desde lo económico. Además, un plan para saldar dos deudas que Racing tiene con el futbolista: derivada de su traspaso a China en 2016 y con el convenio que acaba de finalizar.

Ahora, respecto a Juan Fernando Quintero, se le había visto con la camiseta de Independiente Medellín, en unos posteos en redes sociales, y nunca ocultó su deseo de regresar al equipo del que es hincha; sin embargo, América de Cali le habría ganado el pulso al 'poderoso de la montaña', a la espera de que lo presenten.