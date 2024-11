Juan Fernando Quintero y la reacción ante una tatuaje de hincha: "No soy un muñequito"

De Juan Fernando Quintero no paran de hablar en Argentina, y tras su partidazo y golazo de tiro libre con Racing frente a Independiente Rivadavia, se hicieron virales una declaraciones del colombiano y todo por un tatuaje de un hincha de la 'academia'.

¿Qué sucedió? Y es que ha sido tanto el furor del volante antioqueño en el sur del continente que muchos simpatizantes de Racing no han dudado en tallarse en su piel la cara y cuerpo de 'Juanfer' vistiendo los colores del celeste de Avellaneda y en medio de esas múltiples obras de arte hubo uno que llamó la atención que hasta se lo mostraron al número '8'.

¿"Se están empezando a hacer tatuajes con tu cara, dime qué opinas de este"?, fue la pregunta que le hizo un comunicador a Quintero Paniagua, mostrándole el tatuaje en cuestión, a lo que la respuesta del colombiano generó la risa se todos.

Juan Fernando Quintero anotó gol de tiro libre frente a Rivadavia. X: @RacingClub

"La verdad, ese no soy yo; agradecerle. Perdón, pero no se parece en nada, creo que es un muñequito o algo, o un cómic creo. Pero agradecerle, eso se ve muy bonito, pero la verdad no me dañaría la piel así ; perdón, pero soy demasiado diminutivo para lo que pasa en el mundo y la verdad que agradecerle ese cariño, y bueno, es simplemente decirle que yo como jugador quiero darle muchas alegrías y esos gestos le llenan a uno de alegría", pronunció 'Juafer'.

Aquí el video del tatuaje en cuestión con la cara de Juan Fernando Quintero:

🤣 "ESE NO SOY YO PERO AGRADECERLE... PERDÓN PERO NO SE PARECE EN NADA" 🎩. Luego de su GOLAZO vs. Independiente Rivadavia, Juanfer Quintero habló sobre un tatuaje viral que se hizo un hincha de Racing. pic.twitter.com/ERWkkBcJdx — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2024

¿Qué dijeron de la actuación de Juan Fernando Quintero en la prensa de Argentina?

"Metió un golazo de tiro libre para darle el triunfo a Racing. Muy participativo en el PT. Contagió con sus pases, condujo y generó fútbol. Regaló lujos. En la segunda parte había bajado su nivel, hasta que volvió a brillar con su pegada", se leyó en la reseña de 'Olé' tras los habituales 'uno por uno' .

Mientras que en una página aledaña de la 'academia', 'Racing del alma', escribieron que "ganó el partido con un gran tiro libre sobre el final al ángulo. Se hizo cargo de la pelota, la pidió siempre y buscó claridad. Si está bien es determinante".

De otro lado, ese golazo de tiro libre que le dio el triunfo 2-1 sobre Independiente Rivadavia, el domingo anterior, hizo que otro hincha de Racing de Avellanada no pudiera contener las emociones y el llanto hiciera presencia.

