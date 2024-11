Gustavo Costas le pidió a Juan Fernando Quintero que no jugara con Colombia: "No vayas"

Juan Fernando Quintero sigue enamorando en Racing y todo por otra noche memorable. Esta vez apareció en los minutos finales frente Rivadavia con un mágico tiro libre que desató la locura en El Cilindro. Tal fue la épica, que en rueda de prensa el director técnico Gustavo Costas le pidió al volante que no jugara con la Selección Colombia.

El estratega comenzó felicitándolo y luego hizo un comentario pensando al 100% en la final de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro. “Lo de Juanfer... Extraordinario, apareció en el momento que más lo necesitábamos. Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero yo sé que todo jugador si lo llaman va a la Selección”, mensaje que causó gracia en la sala.

Y es que el número 8 de Racing fue convocado por Néstor Lorenzo para los duelos de Colombia contra Uruguay y Ecuador, los cuales se anteponen en el calendario muy cerca a la fecha del duelo contra los brasileños por el título continental.

Pese a eso, Costas sabe que Quintero se merecía la convocatoria 'tricolor'. “Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado porque él se iba a sentir peor. No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía”, concluyó.

Así fue el triunfo de Racing sobre Independiente Rivadavia

Cuando la victoria ante Independiente Rivadavia parecía escaparse y el empate se tornaba inevitable, Juan Fernando Quintero apareció con un zurdazo prodigioso. Desde más allá de la media luna, lanzó un tiro libre colgado en el ángulo superior izquierdo. Era el 2-1, el gol que encendía el ánimo y despertaba la ilusión de Racing.

Desde el inicio, quedó claro lo que Independiente Rivadavia, urgido de puntos y en apuros por su posición en la tabla, iba a plantear: Racing debía manejar la pelota con paciencia y encontrar esos espacios escasos cerca del arco rival. Y así fue, el equipo mendocino aprovechó una jugada en campo abierto: Villa se escabulló, Almendra dejó correr la pelota sin presionar, y Ramis terminó la jugada con un remate certero. La respuesta de Racing no se hizo esperar. Cargó el ataque por aire, y tras un centro perfecto de Martirena, Adrián Martínez conectó de cabeza para empatar. Pudo irse arriba con remates externos de Almendra y Sosa, pero la precisión faltó.

En el segundo tiempo, la posesión fue total. Independiente se atrincheró en su área, y Racing intentó, aunque los centros y desbordes carecían de efectividad. Sin Maravilla en el campo, el toque final se hacía esquivo. Pero entonces apareció 'Juanfer' y su zurda mágica.