Juan Fernando Quintero y sus lágrimas tras ser campeón de Copa Sudamericana: "No fue fácil"

Racing ya consiguió el título de la Copa Sudamericana 2024 al derrotar 3-1 a Cruzeiro en la final disputada este sábado en el estadio La Nueva Olla. Juan Fernando Quintero fue titular y aunque no pudo marcar diferencia a como está acostumbrado, nada le quita el mérito como uno de los futbolistas más importantes en esta exitosa campaña en el certamen internacional.

Pero el camino no ha sido fácil para el futbolista colombiano, que durante el presente año ha tenido situaciones duras a nivel familiar, que lo han llevado a pedir permisos y viajar a nuestro país, algo que lo conmovió y terminó con lágrimas en plena entrevista.

Juan Fernando Quintero charló con Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, de ‘ESPN’ a quien considera un “amigo” y ante la cercanía pues no pudo ocultar sus sentimientos y lloró en el inicio de la entrevista.

“Siempre has estado ahí, te quiero agradecer, no ha sido fácil, me quedo corto, quiero agradecerte sabes la realidad y eres mi amigo, independientemente de lo que pase, estuviste en lo humano”, comenzó diciendo el antioqueño, con lágrimas en sus ojos.

Publicidad

Luego, de forme reflexiva, Juan Fernando Quintero señaló que “de donde soy es así, hay que reponerse a las situaciones. Esta es la vida, plata y miedo nunca hemos tenido, agradecer a Dios por todo y darnos ese coraje, volverme a levantar, agradecerle a la gente que me criticó que eso es gasolina para mí”.

"PLATA Y MIEDO NUNCA HEMOS TENIDO... AGRADECERLES A LAS PERSONAS QUE ME CRITICARON, PORQUE FUERON GASOLINA PARA MI



🇨🇴🏆 Juan Fernando Quintero, emocionado tras hacer historia con Racing



📺 La final de la CONMEBOL #Sudamericana, por #DisneyPlus pic.twitter.com/ehV7uSFdO9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2024

Acá más declaraciones de Juan Fernando Quintero luego del título de Racing en Copa Sudamericana 2024:

Publicidad

*Su historia en Argentina

“Dios ve el corazón y eso es lo que puedes decir, las buenas personas trascienden más allá de un resultado o triunfo, he sido muy agradecido lo que viví con River y ahora con Racing, dos grandes de Argentina, un país que me acogió como uno más. Por más que sea colombiano, este país y esta tierra me han dado mucho y lo mínimo es devolverle el cariño con todo esto”.

*Su agradecimiento a muchas personas

“Nunca, a nadie le ha tocado fácil, agradecerle a Dios, a mi familia, amigos que hoy en día están conmigo y mi agente que me mete en la cabeza que Argentina es mucho, y tiene razón, hoy tengo que agradecerle mucho a su trabajo. Personas que me han dado cariño, que las tengo en el corazón, a la comuna 13, estamos haciendo patria, por medio del fútbol se cambian vidas, a mí me la cambió”.

Juan Fernando Quintero y Gustavo Costas, en la final de la Copa Sudamericana. JUAN MABROMATA/AFP.

*Gustavo Costas, un gran entrenador pero mejor persona

“Esos códigos es difícil, te voy a contar algo, el que es bueno a la larga gana, es un tipo humano, ustedes vieron cómo se pone, me ha tocado fantásticos técnicos, uno más que me dan ganas de hacer de todo por él, por como vive la vida. Me bancó cuando tuve un problema en mi casa, eso es lo humano, se lo dije en agosto que volvía a ganar la copa y acá estamos. Él mas que nadie sabe lo que vale, la estatua es todo para él”.

*Su legado en Racing

“Uno no cae en cuenta, es difícil decirlo, ese titulo lo pone la gente y ustedes. Mientras estemos lo más importante es darle esta alegría a la gente, de eso se trata, hoy debo agradecerle a Fernando Gago porque me trajo, al presidente Víctor Blanco que vivo agradecido y que esto es lo que queríamos, lo soñamos y lo logramos”.

Publicidad

*Racing confió en su talento

“Confiaron en mí, saben lo que viví con River Plate, se hablaron muchas cosas, no pude seguir y depositaron la confianza en mí. Me esforcé, me bancaron en el momento difícil y para eso estamos en la vida, para ayudar al prójimo y dar alegrías”.