Juan Fernando Quintero puso a llorar a más de uno; ayudó a dos hinchas de Racing en Paraguay

Este sábado se juega la final de la Copa Sudamericana 2024 entre Racing y Cruzeiro y una de las figuras de esta definición se espera que sea el colombiano Juan Fernando Quintero , quien además de ser uno de los jugadores de los que más se habla en la previa de este compromiso, también realiza gestos que conmueven y generan repercusión en la prensa internacional.

En Paraguay, donde se disputará este duelo entre la ‘Academia’ y el equipo brasileño, surgió una historia de dos hinchas de Avellaneda que viajaron y se quedaron sin boletas, algo que al parecer tuvo resonancia en el mediocampista antioqueño, quien no dudó en ayudarlos.

Juan Fernando Quintero le regaló boletas de la final de Copa Sudamericana a dos hinchas de Racing

En ‘SportsCenter’ de ‘ESPN’ se dio la historia del padre e hijo hinchas de la ‘Academia’ que se quedaron sin tiquetes y mostraron su tristeza por lo sucedido, y así lo contaron cuando estaban en dicho programa en vivo.

“Venimos de Ezeiza, 36 horas de viaje, la estamos pasando mal porque me cancelaron las entradas porque la vendieron del lado de Brasil y no tengo nada, la verdad que esto es como Gustavo Costas, yo soy de muy chico hincha de Racing. A todo lado lo seguimos a Racing y estoy muy triste, porque la pagué, pero nadie te da bola acá. Esto no es plata, es un sentimiento, lo que se vive con él y ahora está pasando esto, no poder llegar a verlo”, explicó el fanático del equipo de Avellaneda.

Pero minutos después el mismo hincha de Racing se le vio con otra cara, feliz y contó también para ‘ESPN’ que Juan Fernando Quintero los había contactado y les dio las boletas para que vieran la final de la Copa Sudamericana 2024, algo que también generó lágrimas de felicidad.

Juan Fernando Quintero con Racing de Avellaneda. ALEJANDRO PAGNI/AFP.

“El representante de Juanfer nos dio la entrada, más grande no puede ser ese muchacho, es lo más grande que hay. Ojalá nos llevemos el campeonato, para mí es muy importante disfrutarlo con mi hijo. Juanfer lo grande que sos, el corazón que tenés, a pesar de todos los problemas que tuviste que le pusiste el pecho a Racing. Sos enorme pibe, ojalá algún día pueda darte un beso y abrazo, te quiero mucho sin conocerte. Sos un hijo más para mí, te amo querido, gracias”, fueron las emotivas palabras de este seguidor de la ‘Academia’ contando que podrá ingresar a Racing vs Cruzeiro, gracias a la ayuda de Juan Fernando Quintero.

Acá la historia:

PERMITIDO LLORAR: @juanferquinte10 vio la nota de #SportsCenter de este padre e hijo que se quedaron sin entradas para la final y tuvo un gesto gigante. EMOCIONATE CON ELLOS 🥹😢 pic.twitter.com/bbQurxU6wf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2024

La final de la Copa Sudamericana 2024 entre Racing y Cruzeiro será este sábado 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. en el estadio La Nueva Olla, en Paraguay, donde se conocerá al nuevo campeón del segundo torneo más importante de clubes de Conmebol.